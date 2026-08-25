La serie de cinco capítulos de Netflix que revoluciona a los fanáticos de los casos criminales

En medio de la agenda convulsionada por los compromisos laborales, los quehaceres domésticos, los planes sociales y la actividad física, encontrar el tiempo para disfrutar de una serie puede convertirse en un dolor de cabeza. A raíz de esto, te traemos una producción de Netflix de tan solo cinco capítulos, los cuales te atraparán de principio a fin y no necesitarás semanas para terminarla.

Sacrificio en sangre, uno de los últimos éxitos de Netflix (Foto: Netflix)

Se trata de Sacrificio en sangre, la ficción sueca dirigida por Kristoffer Nyholm, uno de los directores más reconocidos en el género del thriller y el misterio, conocido por haber dirigido la aclamada serie danesa The Killing (Forbrydelsen), además de otros títulos como Taboo (protagonizada por Tom Hardy) y la película El misterio del faro (The Vanishing).

Sacrificio en sangre gira en torno a un asesino en serie que empieza a cazar a los miembros de las fuerzas de seguridad (Foto: Netflix)

¿Pero cuál es su trama prometedora? Todo transcurre durante un caluroso verano en Estocolmo, donde la noche casi no existe. La historia arranca con una llamada al 911 que alerta sobre una invasión en una casa de vacaciones. Dos policías llegan a investigar, pero poco después sus cuerpos aparecen brutalmente ejecutados por un despiadado asesino en serie que empieza a cazar a los propios miembros de las fuerzas de seguridad.

Para resolver la investigación y atrapar al responsable antes de que vuelva a atacar, el detective Thomas Berg se ve forzado a trabajar codo a codo con su padre Alfred Berg, un experimentado policía retirado con quien lleva años distanciado, lo que convierte al caso en una caza del gato y el ratón marcada por el suspenso, la tensión dramática y la urgencia de detener a un criminal despiadado.

Para resolver la investigación y atrapar al responsable antes de que vuelva a atacar, el detective Thomas Berg se ve forzado a trabajar codo a codo con su padre Alfred Berg (Foto: Netflix)

“Es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a instalarse del todo. Se recibe una llamada al 911 en la que se denuncia un allanamiento de morada. Se envía a dos agentes de policía a la dirección indicada, una casa de verano situada en el archipiélago. Pero al llegar, se encuentran con que no hay nadie allí, al menos a simple vista. Al día siguiente se hallan los cadáveres de los agentes: un crimen brutal. Es el comienzo de una serie de aterradores asesinatos, todos ellos aparentemente dirigidos contra agentes de policía. El detective encargado del caso tiene que pedir ayuda a su padre, un detective jubilado, para resolver el caso”, dice la sinopsis oficial con la que invita a darle play.

“Una novela policíaca nórdica que resulta reconfortantemente cercana, con un caso espeluznante que resolver y unos personajes sumamente disfuncionales a los que no podrás evitar animar”; “Intensa, sangrienta y que invita a la reflexión, la serie es mucho más que una típica historia de misterio y asesinatos” y “Un ejemplo de una serie en la que el misterio que la protagoniza resulta intrigante”, son algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió Sacrificio en sangre (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres producciones del género de thriller y misterio para ver si te gustó Sacrificio en sangre

1. The Killing: crónica de un asesinato (2007)

Serie. La inspectora Sarah Lund pasa 20 días investigando la muerte de una adolescente. Duración: tres temporadas. The Killing: crónica de un asesinato está disponible en Prime Video.

The Killing , traíler temporada 1

2. Taboo (2017)

Serie. El aventurero James Keziah Delaney, dado por muerto en África, regresa a Inglaterra en 1814 para heredar el imperio comercial de su padre. Pero hay muchas personas que desean convertir su retorno en una pesadilla. Duración: una temporada. Taboo está disponible en Prime Video.

Taboo, tráiler

3. Keepers, el misterio del faro (2018)

Película. Tres fareros llegan a una isla deshabitada de la costa escocesa, donde encuentran algo muy extraño. Mientras la codicia y la paranoia se adueñan del ambiente, aparece un barco que podría guardar las respuestas que están persiguiendo. Duración: 1 h 47 min. Keepers, el misterio del faro se puede ver en Prime Video.