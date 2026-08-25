Así es la impactante participación de Helena Tuñón, la nieta de Moria Casán, en la serie de Netflix: “Es muy fuerte”

A casi dos semanas de su estreno, Moria sigue liderando el ranking de las series más vistas de Netflix tanto de la Argentina como de Uruguay y se posiciona dentro del top 10 en Bolivia, Chile y Paraguay. La biopic de Moria Casán, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, se convirtió en un éxito y en un tema de conversación en redes sociales. Pero, además de rememorar sus inicios en el teatro de revista, sus relaciones amorosas y el surgimiento de sus icónicas frases, hay una actuación que continúa dando mucho de qué hablar, puesto que demuestra que el legado artístico llegó a la nueva generación. Helena Tuñón, la nieta mayor de La One, tiene un rol clave en la producción, haciéndose cargo de uno de los momentos más impactantes y reveladores de la historia.

Helena Tuñón tiene 17 años y es la hija mayor de Sofía Gala, fruto de su relación con el tecladista de Babasónicos Diego Tuñón. El martes 11 de agosto, unas horas antes de la avant premiere de la serie en el teatro Lola Membrives, Moria Casán sorprendió a todos al anunciar que los espectadores se encontrarían con el debut actoral de su nieta. “Nadie lo sabe todavía, doy la primicia acá”, anticipó en La mañana con Moria (eltrece). Comentó que su participación era en una parte muy controversial de su vida: ”Es un hecho que tampoco nadie lo sabe, que se va a describir en la serie”.

Moria Casán habló del debut actoral de su nieta en su serie

“Como yo no quise caretearla y quise jugar la verdad, van a ver una parte muy fuerte, donde se la ve a mi nieta que está debutando, así que está todo el linaje”, expresó.

Dicho y hecho, Helena aparece en el sexto episodio, titulado No hablen de mi, interpretando a la versión adolescente de su abuela. Su primera escena es bailando en el garage de su casa mientras la voz en off de Casán dice: “Menstruar a los 14 funcionó como una alarma sexual. Algo les pasaba a los tipos conmigo, lo sentí, empecé a provocarlos. Todos me deseaban, me gustaba gustar. Mis padres no sabían qué hacer, querían calmar mi cabeza”.

Helena Tuñón, la nieta de Moria Casán, interpreta a la versión adolescente de su abuela en la serie de Netflix (Foto: Captura / Netflix)

La siguiente escena, musicalizada con “Kill Your Sons” de Lou Reed, es una de esas que erizan la piel. En su rol de Moria de 14 años, se puede ver a Helena en el pasillo de una clínica, mientras dos enfermeras la agarran del brazo para llevarla a una sala y ella desesperada le ruega a los gritos a sus padres que la saquen de ahí.

Las escenas de la hija mayor de Sofía Gala Castiglione tiene lugar en el sexto episodio de la biopic (Foto: Captura / Netflix)

Acto seguido, aparece recostada en una camilla mientras es sometida a una terapia de electroshock, recomendación de los médicos para contener su deseo sexual. “Creyeron que había funcionado, pero no”, dice la voz en off de Casán. Luego, la que aparece en la camilla es su propia madre, Sofía Gala Castiglione, quien interpreta a Moria en la primera parte de la serie.

Helena Tuñón como Moria Casán de 14 años en la biopic de Netflix (Foto: Captura / Netflix)

Por otro lado, Helena y su hermano menor Dante Della Paolera, de 11 años, fruto de la relación de Castiglione con Julián Della Paolera, también tienen una participación especial en el octavo episodio, Sabrán de mí todo el tiempo, pero no como personajes, sino como nietos de la One. “¡Mi otra Moria Casán!”, dice Moria al ver a la adolescente de 17 años ingresar al camarín. Además, los hermanos aparecen junto a su madre en la escena final de la serie que representa el festejo de cumpleaños número 80 de Moria, representando su linaje y su “continuación en este mundo y en todos los paralelos”.