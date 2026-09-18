La serie furor de Netflix: desplazó a Moria, es N°1 en Argentina y parece imparable con sus siete capítulos

El ranking de lo más visto de Netflix en la Argentina sufre constantes movimientos. Tras el fenómeno masivo que significó el estreno de la serie biográfica sobre Moria Casán, un nuevo título internacional irrumpió con fuerza y consiguió desplazar a la diva nacional para quedarse con el puesto número 1.

El club gastronómico (Foto: Netflix)

Se trata de El Club Gastronómico, una miniserie neerlandesa que mezcla drama y suspenso psicológico. Dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar, la producción adapta la exitosa novela de Saskia Noort y propone una trama vertiginosa con un gran atractivo: consta de tan solo siete episodios, ideal para consumir de un tirón.

Secretos, lujo y un incendio fatal: la trama de la serie

La historia sigue los pasos de Karen, una mujer que se muda junto a su familia a Bergen, una exclusiva localidad de los Países Bajos, buscando dejar atrás su rutina en pos de un nuevo comienzo. Rápidamente, la protagonista es aceptada dentro de un selecto y cerrado círculo de matrimonios adinerados que organizan cenas fastuosas y presumen de una vida perfecta y unida.

El club gastronómico (Foto: Netflix)

Sin embargo, el castillo de naipes se derrumba de la noche a la mañana cuando una de las lujosas mansiones del grupo se incendia en plena madrugada. En el trágico siniestro muere Evert, uno de los miembros más carismáticos del club, mientras que su familia logra escapar por poco de las llamas.

A partir de allí, los interrogantes policiales y personales empiezan a cercar a Karen, quien descubre que detrás de las copas de vino, la opulencia y las risas compartidas se escondían oscuras mentiras y pactos de silencio letales.

“Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico, un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por los pelos. Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Alternativas imperdibles con la misma tensión

Si devoraste El Club Gastronómico y buscás más propuestas cargadas de misterio y giros oscuros para ver en streaming, estas tres opciones garantizan el mismo nivel de adicción:

Vigilante (2022). Una familia creyó haber comprado la casa de sus sueños, hasta que las aterradoras cartas firmadas por un misterioso vecino desentierran la peor cara del vecindario (7 episodios).

Vigilante, tráiler

La pareja perfecta (2024). Una boda de alta sociedad en Nantucket se cancela trágicamente tras aparecer un cadáver horas antes de la ceremonia, convirtiendo a cada invitado en sospechoso (6 episodios).

La pareja perfecta, tráiler

Engaños (2024). Una exmilitar intenta superar el asesinato de su esposo cuando, de repente, cree verlo caminar por su casa a través de la cámara de seguridad del bebé (8 episodios).

Engaños, tráiler

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA