Las mejores películas y series de Netflix para disfrutar el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Pese a las altas temperaturas de los últimos días, el pronóstico de este fin de semana indica inestabilidad. Ante este panorama y un domingo en el que se esperan lluvias e incluso tormentas, te traemos el ranking de lo más visto de Netflix para que no pierdas el tiempo buscando qué ver.

A continuación, la trama y los tráileres de las producciones más elegidas por los suscriptores de Argentina:

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El club gastronómico (2026)

Suspenso/Drama. Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico: un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por poco. Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara. Duración: siete episodios. Ver El club gastronómico.

El club gastronómico, tráiler

2. La timonel (2026)

Drama/Romance. Tras un humillante escándalo familiar que trunca su vida, Teagan, una prometedora deportista de remo, se ve obligada a empezar de cero en un instituto de élite de una pequeña población. Al descubrir que no hay equipo femenino, se convierte en la timonel del caótico equipo masculino para volver al agua. Mientras intenta ganarse al equipo, choca con su arrogante capitán y surge una conexión inesperada con el miembro más infravalorado del grupo. Duración: ocho episodios. Ver La timonel.

La Timonel, tráiler

3. Monstruo: La historia de Lizzie Borden (2026)

Drama/Suspenso. Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país. Duración: ocho episodios. Ver Monstruo: La historia de Lizzie Borden.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden, tráiler

4. Te conozco (2026)

Suspenso. Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado a un lado y por fin encuentra a Nazlı, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, İlker. Duración: ocho episodios. Ver Te conozco.

Te conozco, tráiler

5 . La Muñeca (2026)

Drama/Época. Cuando Stanislaw se enamora de la aristocrática Izabela, dedica su vida entera a conquistarla. Duración: seis episodios. Ver La Muñeca.

La muñeca, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Venganza en la prisión (2015)

Acción/Suspenso. Un hombre planifica un atraco a un banco para que las autoridades lo metan a la cárcel, para así poder vengarse de un poderoso criminal. Duración: 1 h 27 min. Ver Venganza en la prisión.

Venganza en la prisión, tráiler

2. Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (2025)

Animación/Aventura. Desesperado por demostrar que es un aventurero, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja llegó jamás. Duración: 1 h 28 min. Ver Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, tráiler

3. Gracias, equipo (2026)

Comedia negra. Una empresa de quesos en decadencia organiza un retiro en el pueblo donde se fundó. Pero lo que pretendía ser una escapada para reconectar con los valores tradicionales se convierte en una trampa cuando descubren que se avecinan despidos. Duración: 1 h 33 min. Ver Gracias, equipo.

Gracias, Equipo, tráiler

4. Besarse es la parte fácil (2026)

Romance. Sean es un alumno destacado que sueña con ingresar a MIT. Flora piensa faltar al examen de admisión. Un acuerdo secreto con sus padres, que son profesores titulares, da lugar a un romance que pone en tela de juicio todo aquello en lo que creen. Duración: 1 h 40 min. Ver Besarse es la parte fácil.

Besarse es la parte fácil, tráiler

5. Susurran tu nombre (2026)

Thriller psicológico/Secuestros. Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector de policía jubilado que encarceló años atrás a “The Whisper Man”, un asesino en serie infanticida relacionado con el caso. Duración: 1 h 53 min. Ver Susurran tu nombre.