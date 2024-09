La sorpresa que recibió Cris Morena en los Martín Fierro y que la dejó sin palabras

Escuchar

Cris Morena fue una de las grandes homenajeadas en los Martín Fierro de la Televisión 2024. Recibió un premio por su trayectoria, que ya cuenta con unos 30 años de carrera. En ese sentido, se hizo un repaso por todos los programas que llevó adelante, como Jugate Conmigo, Chiquititas, Floricienta, Rebelde Way y Casi Ángeles. Desde su mesa, vio las imágenes muy emocionada junto a Isabel Macedo y Mery del Cerro, dos actrices que forman parte de su nuevo proyecto, Margarita.

Cuando la productora y compositora estaba por subir al escenario para recibir su estatuilla, Santiago del Moro le anunció que aún quedaba una sorpresa. En ese momento apareció Tomás Yankelevich, su hijo, quien le dedicó unas palabras. “Hola mamita. No te la esperabas, ¿no?”, señaló el director de televisión argentino mientras su madre se tapaba la cara para contener las lágrimas de emoción. Esto se debe a que él no vive ya en el país y porque no suele mostrarse ante las cámaras. “El amor todo lo puede”, dio como explicación.

“Acompañarte en un momento tan especial es un privilegio y no me lo podía perder. En tu camino tuviste una infinidad de reconocimientos, pero lo lindo de este Martín Fierro es que es en casa [haciendo referencia al canal Telefe, por donde se transmitió el evento], en el país que tanto amás y rodeada de colegas”, expresó Tomás. Y concluyó: “Tenés el lujo de recibir el premio a la trayectoria cuando aún seguís vigente”. Mientras escuchaba esto, Cris Morena estaba abrazada a su nieto Valentín.

Al subir al escenario para dar sus palabras de agradecimiento, la productora no pudo dejar afuera a su hijo. “Gracias, Tomás de mi vida”, dijo la productora, mientras lo buscaba sobre el escenario. “Se me fue”, señaló y sacó varias risas del público. Sin embargo, se recompuso rápidamente y siguió con su discurso: “Él no vive acá, por eso la sorpresa. Es el motor creador que me acompaña con su impulso, talento, sabiduría y amor”.

Cris Morena fue a los Martín Fierro junto al elenco de Margarita, su nuevo proyecto Gerardo Viercovich

A su vez, emocionó a los presentes al recordar a su otra hija, Romina Yan, quien murió en 2010. “Gracias Romina, hija de mi alma. Sos mi musa inspiradora, siempre”, expresó.

