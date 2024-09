Juana Viale arremetió contra Aptra en los Martín Fierro: “Me parece cualquiera que no hayan nominado a mi abuela”

Escuchar

Juana Viale suele ser muy directa con sus dichos y en la previa de los Premios Martín Fierro a la Televisión 2024 no tuvo reparos. Se mostró muy descontenta con las pocas nominaciones que recibió Mirtha Legrand en esta edición y apuntó contra Aptra, la asociación que organiza el evento.

“Me parece cualquiera que no hayan nominado a mi abuela a mejor conductora”, señaló la actriz. Estas declaraciones las hizo antes de la ceremonia de premios con Pía Shaw, quien es la encargada de la transmisión de la previa de los Martín Fierro por Telefe. La periodista se dedicó a mostrar los preparativos de los asistentes, que arreglaban las habitaciones del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se realizó el evento. En ese contexto es que se encontró con Juana, quien este año no está nominada y decidió acompañar a su abuela.

En un principio, le mostró la intimidad de cómo se estaba maquillando y peinando para la ocasión. Juana detalló que eligió prepararse para la gala en una de las habitaciones del Hotel Hilton porque está ocupada con ensayos para una obra de teatro que estrenará en unas semanas, por lo que no contaba con mucho tiempo para arreglarse. Además, anticipó que llevaría un vestido de Gino Bogani, el histórico diseñador que la vistió tanto a ella como a Mirtha.

Mirtha Legrand en Martín Fierro Telefé

“Cuando viene la abuela y te pide que la acompañes a los Martín Fierro, los premios de la tele, ¿cuál es tu cara?”, fue la pregunta que le hizo Shaw a la conductora de Almorzando con Juana. Allí, ella aseguró que siempre que puede, toda la familia la acompaña en este evento. “Siempre estoy presente cuando lo desea en este evento tan especial”, aseguró. Este año, ella sola estará al lado de la diva de 97 años, puesto que Nacho Viale ―productor y nieto de Legrand― no se encuentra en el país y Marcela Tinayre se encargará de cuidar a los hijos de Juana.

Juana Viale: “Es un divague”

Tras esta respuesta, Juana decidió tener un momento de honestidad y cruzó a los miembros de Aptra que no votaron a Mirtha para la terna de “Mejor conducción femenina”. Este año, esta categoría está compuesta por Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Lizy Tagliani. A su vez, la conductora solo obtuvo una nominación en la terna “Interés general”.

En ese sentido, su nieta señaló que “es un divague” la decisión. “Yo no estoy nominada, así que dije: ‘No voy a ir’ porque está nominado el programa de la abuela, que también es el esfuerzo de la abuela y de toda la producción. Pero bueno, no me cayó bien eso”, agregó.

Ante esta respuesta, Pía Shaw le preguntó si se trata de un “mimo” que se le debería hacer a Mirtha por su larga trayectoria y el trabajo que sigue realizando a su edad. “Me parece que la terna a Mejor conducción mi abuela lo tiene más que merecido. Por lo menos estar nominada. El no estar me parece es poco criterioso”, sentenció.

Finalmente, Juana concluyó: “El rumor era que ella lo iba a ganar. Pero si merece ganárselo. Si ganó los que ganó”.

