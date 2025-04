El encuentro entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi del que todos hablan

Desde que confirmaron su relación el 9 de enero de este año, María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi no solo comparten momentos en pareja, sino también en familia; y esto es lo que se pudo ver en las últimas horas, cuando Benjamín Vicuña y la actriz se reunieron en una plaza de Palermo para una actividad escolar de Amancio-el hijo varón que tienen en común-, la misma en la que también participó el delantero del Galatasaray.

La China Suárez junto a Mauro Icardi y Benjamín Vicuña (Foto: Captura TV)

Las imágenes fueron presentadas este viernes 11 de abril en Puro Show, el ciclo que Pampito Perelló Aciar y Matías Vásquez conducen por la pantalla de eltrece. “Esto fue el martes”, señaló la panelista Ángeles Balbiani sobre el día en el que quedó en evidencia que, pese a los rumores que indicaban que el galán chileno no estaba contento con el nuevo vínculo de la madre de sus dos hijos menores, reina la armonía.

Al ver el video, Pochi de la cuenta de Instagram @Gossipeame opinó: “Yo veo a un Benjamín Vicuña que está ahí, medio como incómodo. Como que está ahí parado, charla, pero mira para un lado y para el otro. Esa fue mi percepción de las imágenes”.

Por su parte, Fernanda Iglesias, comentó: “No sé qué pasa ahí. Veo una imagen en la que se nota que no hay rispideces, no sé. No me animo a decir que está todo bien y que está la familia ensamblada. Me parece que todos están intentando soportar entre todos. Yo no sé si a Benjamín Vicuña le gusta toda la exposición que está teniendo la China, con sus hijos, con todo lo que pasó. A mí me parece que no”.

No es la primera vez que ocurre un encuentro familiar en aquella plaza del mencionado barrio porteño. El 28 de marzo pasado, la intérprete de “Corazón de cartón” compartió un picnic con sus hijos y el futbolista.

Wanda Nara le dio varios likes a Benjamín Vicuña

“Se encontraron imágenes de Mauro Icardi acompañando a la China en plan familia”, dijo en ese entonces Vásquez. Mientras que al ver a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña disfrutar junto a su madre y su flamante novio, Pampito agregó: “Estaban súper amables con la gente, se sacaron fotos con todas las personas que estaban en la plaza y le fueron a pedir”.

Mauro Icardi y la China Suárez durante un partido de Hockey de Rufina (Foto: Captura Instagram/@chismesdeker)

El acercamiento de Icardi con los padres de los hijos de su pareja no es nuevo. 24 horas después del día soleado de picnic, Suárez, Icardi, Nicolás Cabré y su novia, Rocío Pardo, estuvieron en el mismo lugar y juntos por un motivo especial: un partido de hockey de Rufina, la hija que la actriz y el actor tuvieron juntos en julio de 2013. Esa habría sido solo la primera de varias reuniones de los cuatro adultos con motivo del deporte que practica la mayor de las hijas de la China.

Lo cierto es que todos estos últimos encuentros familiares dan por sentado que los rencores entre las exparejas quedaron atrás y que, por lo pronto, intenta reinar la paz y la unión.