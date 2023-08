escuchar

El anuncio de que Javier Milei y Fátima Flórez están saliendo llevó a muchos a preguntarse quién es esta mujer, que lleva más de dos décadas de carrera como actriz, imitadora, bailarina, modelo y coreógrafa.

Aunque muchos la conocieron por la personificación que hizo de Cristina Kirchner en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, la vocación de la intérprete, cuyo nombre real es María Eugenia Flórez, surgió de muy chica, en su Olivos natal. Allí hizo sus primeras imitaciones de maestras y profesores para sus compañeros de colegio.

Además, cuando era niña, participó de un concurso donde se puso en la piel de Xuxa. “Tenía 5 o 6 años. Me presenté a un casting y gané. Me llevé una muñeca. La admiraba tanto que iba siempre a su programa. Tengo mil fotos con ella. Ya me conocía de tanto que iba”, contó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Sus padres le permitieron anotarse en clases de danza y teatro como hobby, pero no apoyaron el camino artístico como salida profesional. Sin embargo, ella empezó su carrera de muy joven, cerca de los 17 años, cuando participó en producciones de Pepe Cibrián Campoy, con quien había tomado clases. De igual manera, fue bailarina y asistente de coreografías de distintas producciones suyas, como El Jorobado de París, Drácula y El Rey David. En esta época, todavía era María Eugenia.

A los 19 años, tuvo que irse de su casa por la reprobación paterna, y decidió viajar a Perú, donde participó en la serie cómica La Paisana Jacinta, un gran éxito en la televisión del país andino. En estas latitudes, conoció a quien sería su marido por 22 años: el productor Norberto Marcos, que se volvió también su representante y le sugirió su nombre artístico, inspirado en la virgen de Fátima. Devota ella misma, la actriz lo adoptó y, desde entonces hasta hoy, es Fátima Flórez.

Al volver a la Argentina, participó como vedette principal en la producción de Carlos Perciavalle Revivamos el Concert, un espectáculo de café concert realizado en 2005 en el que acompañó al veterano intérprete del género, junto al bailarín Gustavo Moro. De hecho, el llamado “rey del café-concert” sigue siendo amigo de Flórez y fue uno de los que reveló a los medios el naciente romance con Javier Milei. En esa época, también compartió escenarios con Jorge Corona en El Viaje del Humor.

Su trayectoria también cuenta numerosas participaciones en televisión, donde estuvo en programas junto a figuras como Gerardo Sofovich, Freddy Villarreal y Marley. Uno de sus mayores éxitos en la pantalla chica fue en 2009, cuando participó en ShowMatch, donde hizo imitaciones dentro del segmento “Gran Cuñado” y “Gran Cuñado VIP”.

Pero el salto definitivo de Flórez llegaría personificando a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata. La intérprete pasó tres años en dicha emisión, y esto le valió —a su vez— tres nominaciones a los premios Martín Fierro en la categoría Mejor Labor Humorística, de los cuales ganó dos.

En paralelo a esta carrera televisiva, siguió ligada al teatro con espectáculos propios como Fátima Flórez es Única, Fátima Para Todos, Fátima es Camaleónica y muchos más. Obtuvo numerosas nominaciones y varios premios Tato, Carlos (otorgados a los espectáculos de Villa Carlos Paz) y Estrella de Mar.

Su relación con Norberto Marcos atravesó todos estos momentos, hasta que concluyó de mala manera en abril de 2023; según ambos, por un desgaste en la relación. Luego de 22 años de relación laboral y amorosa, la actriz se mostró dolida en los medios por el impasse al que llegó con su exrepresentante y, de hecho, reconoció “no haberlo superado” en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana de julio de este año.

Cómo empezó la relación entre Fátima Flórez y Javier Milei

Pero el amor parece haber vuelto a la vida de Flórez: esta vez, junto a Javier Milei, con quien tiene un romance, que fue anunciado por Marina Calabró en el programa de Radio Mitre, Lanata sin Filtro. “Estamos en condiciones de confirmarlo, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja: Javier Milei y Fátima Florez están de novios hace 45 días”, dijo Calabró.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron en el set de La Noche de Mirtha Legrand (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Ambos se conocieron, al menos a ojos del público, en diciembre de 2022, cuando compartieron la mesa de Mirtha Legrand. En esa tradicional cena televisada, en la que también estuvieron presentes Lucía y Joaquín Galán, María Fernanda Callejón y Jorge Giacobbe, el candidato a presidente y la comediante estuvieron sentados al lado. Allí protagonizaron un divertido intercambio de palabras, en el que la conductora medió entre las imitaciones de Fátima y las respuestas políticas de Milei.

En aquella ocasión, las cámaras mostraron cómo se miraban fijamente y cómo sus manos se tocaban, e incluso la capocómica utilizó esto para una de sus bromas. Uno de los momentos icónicos de esa reunión fue cuando Flórez imitó a Susana Giménez. Allí quiso enseñarle los anillos a la conductora y, para ello, se inclinó con su cuerpo sobre el economista. “Mirá, me caigo encima de Javier”, dijo con una sonrisa en lo que hoy muchos ven como el comienzo, aún platónico por entonces, de su romance.

