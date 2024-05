Delfina Gerez Bosco confirmó que está de novia con el exmarido de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto: “Estamos iniciando la relación”

Escuchar

Delfina Gerez Bosco confirmó su relación con Ricky Diotto. Luego de que los rumores de romance empezaron a circular este fin de semana, tras ser vistos juntos disfrutando de un recital, la exparticipante de El hotel de los famosos decidió blanquear el noviazgo con el exmarido de María Fernanda Callejón.

“ Estamos iniciando una relación ”, dijo este miércoles desde el ciclo Editando tele (Net TV). La pareja, que se conoció hace poco más de un mes, hoy parece inseparable. “Nos conocimos en un cumpleaños con amigos en común. A partir de esa noche no dejamos de hablar nunca más. Todo se dio de manera natural”, aseguró la modelo y conductora.

La flamante pareja fue vista este fin de semana muy acaramelada, disfrutando del show que brindó La Konga en el Movistar Arena. “Justo nos llegó la invitación para ir al show con amigos y por ahí nos vieron expresarnos un poco más”, señaló con picardía Gerez Bosco, que en enero había confirmado su separación del boxeador Martín Coggi, a quien conoció durante su paso por la segunda edición de El hotel de los famosos.

“Es la primera vez que Ricardo ve a alguien, aunque se divorció hace dos años”, dijo la modelo. Al ser consultada por la exmujer de Diotto, explicó: “ No conozco a Callejón. Obviamente que sé quién es y alguna vez fui a verla al teatro, pero nunca tuvimos relación ”.

La modelo aseguró que con Diotto pasaron por “experiencias similares”, y que eso se convirtió en un punto de encuentro entre ellos. “ La idea es cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, los dos pasamos por situaciones parecidas, somos separados con hijos. Él tiene una hija y yo un hijo, asi que queremos cuidar las formas ”, expresó, al tiempo que aseguró que en la relación que mantiene con el músico “hay exclusividad”.

En mayo de 2022, Callejón y Diotto hicieron pública su decisión de separarse, tras enfrentar rumores de crisis durante varios meses. La expareja dejó en claro su intención de mantener una buena relación por el bienestar de su hija en común, Giovanna.

María Fernanda Callejón y su exmarido Ricky Diotto estuvieron más de 12 años juntos y tienen una hija en común Instagram: @fercallejon

Sin embargo, un año después de su separación, la actriz compartió una versión desconocida de su matrimonio en la que aseguró que había vivido repetidas escenas de agresiones verbales y psicológicas por parte del músico. En mayo de 2023, Callejón denunció a su exmarido por violencia y le interpuso una medida cautelar para evitar que exponga públicamente su pequeña hija .

En medio de la explosión mediática que generaron las declaraciones de la exparticipante de Corte y confección, el músico rompió el silencio y se defendió de las acusaciones: “No tengo mucho para decir. No tengo nada, yo ya estoy agotado. A mí ya no me sorprende nada. No soy una persona violenta. Me crie con mujeres, yo no tuve papá. No tengo ese chip de la violencia. Estoy medio anestesiado. Estoy cansado”. Y agregó: “ Nosotros tuvimos un proyecto de vida hermoso, una familia maravillosa. Nos costó mucho todo, todos saben el trabajo y el esfuerzo que nos costó tener a nuestra hija. Por más de 12 años no he hecho otra cosa que vivir para mi familia, como lo hizo ella. Éramos un equipo hermoso ”.

En medio del enfrentamiento de la expareja, la hermana de María Fernanda, Sandra Callejón, se vio envuelta en medio del escándalo por las acusaciones de violencia de su hermana contra Diotto y sorprendió al saludar a su excuñado por redes sociales, con motivo de la celebración del Día del Padre. “Feliz día”, escribió su excuñada el año pasado, junto a varios emojis. Él respondió: “¡Gracias, Tati! Te quiero”.

“Yo tengo muy buena relación con Ricky y voy por la felicidad de mi sobrina. Entonces, cómo no le voy a decir ‘feliz día del padre’ a Ricky”, dijo la hermana de Callejón a Intrusos en ese momento, e inmediatamente aclaró que también mantenía una buena relación con la actriz: “Por supuesto que voy a bancar a mi hermana”.

LA NACION

Temas María Fernanda Callejón