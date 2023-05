Angustiado, Norberto Marcos se quebró al hablar de su ruptura con Fátima Florez: “A veces es mejor separarse que hacerse daño”

escuchar

A poco más de un mes de que se confirmara su separación de Fátima Florez tras 22 años de amor y en medio de rumores de infidelidad y maltrato, Norberto Marcos rompió el silencio. El representante, lejos de mostrarse enojado, abrió su corazón, aseguró que aún ama a la imitadora, rompió en llanto al repasar los hechos que desataron el triste desenlace y aclaró, con la voz quebrada, que es posible que la diferencia de edad haya influido y que su intención es reconquistarla.

“En las parejas pasan cosas, se puede desgastar”, explicó la artista a principios de abril, cuando el fin de la relación ya era un hecho. Mientras tanto, los rumores sobre un romance entre Marcos y una bailarina sonaban cada vez con más fuerza. Rumores a los que Fátima hizo oídos sordos. “No hubo discusiones ni gritos. Nos queremos, pero estamos en un impasse. Como puede pasarle a cualquier pareja en el mundo, hay un desgaste y eso no quiere decir que nos llevemos mal. Todo es en buenos términos. Las cosas después se pueden recomponer, eso solamente lo sabe Dios. No quiero hablar de mi vida privada, por respeto. Nunca lo hice”, le explicó a LA NACIÓN.

Hoy fue Norberto Marcos quien decidió hablar de esa historia de amor. En una charla telefónica con Intrusos, el productor se mostró afectado. “Estoy un poco anonadado de todas las cosas que se están diciendo, que el 90 por ciento están muy lejos de la realidad”, arrancó. “Por eso estoy saliendo a hablar”, agregó, y explicó que su separación es como la de cualquier matrimonio, que por una crisis decidieron tomar distancia y que lo que se dijo sobre maltratos “es todo mentira”. “Nunca pasó”, aseveró. “ Acá nunca hubo terceros, ni estafas. No hubo nada. Simplemente que la pareja se desgastó, hubo un momento en el que no nos estábamos llevando bien y dijimos: ‘Vamos a separarnos por un tiempo a ver si podemos resolver esto ´”, completó.

Sobre los motivos de la ruptura, Marcos explicó que ambos se sorprendieron por el momento en el que sucedió, que se dieron cuenta que estaban discutiendo más de la cuenta y que si bien las peleas eran por motivos laborales, se les hizo muy duro “compartir la vida y el trabajo”. “Seguimos siendo muy buenos amigos, seguimos hablando y trabajando”, aclaró. “ Compartimos la misma pasión, el mismo sueño, y a veces se hace duro ”, aclaró luego, y la voz se le comenzó a quebrar en ese momento.

“Te escucho con la voz quebrada, conmovido. Me imagino porque fueron muchos años. ¿Vos la seguís amando?”, le preguntó entonces Florencia de la V. La respuesta del productor no demoró ni un segundo. “Por supuesto”, aseguró. “¿Qué fue más difícil, dejar a la artista o a la mujer?”, retrucó la conductora, y de nuevo Marcos respondió de inmediato. “No, a la mujer”. A partir de ese momento, Marcos desnudó su angustia. “ Somos dos personas grandes que nos queremos. Por eso a veces es mejor separarse que hacerse daño ”, agregó.

“Dios quiera”, aseguró cuando le mencionaron que podía tratarse sólo de una crisis. Luego, explicó que está acompañado por su hijo y su familia. “Las separaciones nunca son fáciles”, repitió, y volvió a romper en llanto. Además, explicó que lo más duro de todo el proceso son “las cosas que se dicen”. “No quiero hablar, por eso me mantuve alejado. Porque…”, intentó aclarar pero no pudo continuar con la frase por la angustia. “Yo sé de todo el trabajo que hicieron con Fátima juntos”, comenzó a relatar entonces Florencia de la V, y destacó el esfuerzo que hicieron para que la humorista llegara hasta el lugar que ocupa hoy en el mundo del espectáculo. “Eso es lo que más me duele, las cosas que se dicen y que se inventan”, completó.

Fátima Florez y su marido, Norberto Marcos, hablaron con LAM y demintieron los rumores de su separación Captura LAM

Sobre el final, Marcos confirmó que por todos los problemas que atravesaron se postergó una gira que tenían planeada por Miami, Nueva York, Las Vegas y México. “Está todo en pie porque realmente Fátima tiene una carrera muy brillante y promisoria para toda esa zona”, aclaró. Por último, negó que Fátima le haya enviado una carta documento y que su entorno está preocupado porque tiene problemas cardíacos. “A partir de un infarto quedé así, por eso no me gusta hablar en público, porque me emociono mucho y me cuesta mucho hablar”, explicó.

“Hablo con Fátima todos los días, así que está todo bien, todo perfecto”, aclaró en el último tramo de la charla, contó que está viviendo en un departamento que pertenece a la pareja y aseguró que podría volver a trabajar con ella. “Todo puede ser. Estamos trabajando en eso”, contó, y aseguró que la extraña, que la diferencia de edad pudo haber influido y que su intención es volver. “ Todos los días trabajo para reconquistarla ”, cerró.

LA NACION

Temas Fátima Florez