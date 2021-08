La Voz Argentina: la tajante reacción de Ricardo Montaner a la denuncia de una participante

Ricardo Montaner respondió al fuerte descargo que hizo una participante de La voz argentina (Telefe) contra la producción del programa, por haber hecho una edición de su pelea con una compañera que la dejó mal parada. Se trata de Jéssica Amicucci, que se enfrentó este martes en “las batallas” a Esperanza Careri y, tras una lapidaria devolución, mandó al frente a su coequiper por no haber querido ensayar, algo que le jugó en contra al momento de enfrentar al jurado.

Amicucci saltó a las redes sociales enfurecida luego de la emisión del programa, donde afirmó que “no pasaron todo lo que ocurrió” y compartió un comentario de un seguidor que sostenía que Mau y Ricky, los hijos de Montaner “no tienen buenas voces”. El músico vio las capturas de pantalla que compartió el periodista Pampito Perello Aciar en Twitter sobre el descargo de la participante y reaccionó de forma tajante a la provocación.

“Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, escribió sobre el duelo al ritmo de “Love On Top”, de Beyoncé.

Pampito Perello mostró los mensajes de Jéssica Amicucci Twitter

La cantante porteña de 30 años quedó afuera del Team Mau y Ricky por su actitud, según resaltaron los jurados, y descargó su bronca en Instagram. “Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, apuntó.

En su mensaje, la cantante felicitó a su compañera Esperanza Careri por haberle ganado, dijo que la admiraba y consideró que hicieron juntas “una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción”. Con esto dejó en claro que su enojo no era con la participante, sino con el programa.

Frente a su descargo, un seguidor le sugirió buscarse su propio productor para grabar sus canciones y criticó a Mau y Ricky como artistas, al decir que “no tienen muy buenas voces”. A su vez, le indicó que tenía talento y que no debía prestar atención a los comentarios negativos porque “siempre está la envidia”. Amicucci le respondió: “Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría”.

Otro usuario se mostró ofendido por las palabras del dueto Montaner tras su performance. “Malísima la devolución de Mau y Ricky. Claramente te trataron mal”, le escribió, e indagó: “¿O sea todo lo que pasó fue culpa de la producción de La Voz Argentina?”. A lo que Jéssica respondió con otra pregunta: “¿Quién elige qué pasar en TV?”.

Consultada en torno a si fue el tono en que estaba la canción lo que la perjudicó, Amicucci sostuvo que “hacen esas cosas, lamentablemente, para dejarte mal parado”. Finalmente, también denunció que no se mostró en la tele “lo que no les convenía” y que no puede revelar ciertas cosas porque “hay un contrato de por medio”.

Tras la secuencia de mensajes en el Feed y las stories de Instagram, Pampito publicó varias capturas de pantalla de la catarsis que hizo la artista con un punzante comentario para el intérprete de “Me va a extrañar” que decidió “robarse a Jéssica” para su equipo. “Esperemos que Jéssica en el team de Montaner aprenda a ser buena compañera”, escribió.

Ricardo Montaner cruzó a Pampito Perello por haber mostrado los mensajes de Jéssica Amicucci Twitter

Montaner estaba arrobado en el tuit, por lo que salió a defender a su nueva artista en las redes y apuntó contra el periodista que difundió sus comentarios. “Creo que no te cae bien Jéssica, Pampito”, le comentó. Sin embargo, respondió afirmativamente a una respuesta de un seguidor que hablaba del hecho de buscar culpables en una situación semejante.

“Lamentablemente, a mucha gente no nos cae bien Jéssica, Montaner. Echar la culpa a otros de los errores no es de buena persona y peor si después empieza a hablar mal de los mismos que le dieron la oportunidad”, dijo tajante un usuario. El cantautor no la dejó pasar y respondió: “Exacto”.

El cantautor respondió afirmativamente a un comentarios sobre el hecho de culpar a otros de los errores Twitter

Amicucci había brillado en su audición a ciegas con la canción “And I am telling you”, de Jennifer Hudson, donde logró que se dieran vuelta los cuatro sillones. Allí, cantó también una canción de Lali Espósito y entonó dos tangos junto a Montaner.

