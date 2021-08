La sorpresiva devolución de Lali Espósito a la participante de La Voz que la había denunciado por plagio

Un momento muy particular se vivió en La Voz Argentina (telefe) cuando Lali Espósito se reencontró con la cantante Ana Paula Rodríguez quien en 2016 la acusó de plagiar la portada de su disco.

Luego de la audición a ciegas, Ana Paula tuvo su “batalla” contra Mauro Páez, la participante eligió “Tan solo tú”, de Franco De Vita. Al tratarse de dos integrantes del equipo de Ricardo Montaner, el cantante tenía la decisión final pero igualmente todos sus colegas del jurado dieron su opinión. “Mauro, te noté bastante inseguro en gran parte de la canción. Te costó bastante. En el caso de Ana Paula, le resultó más cómoda y pudo mostrar con más facilidad su espectro vocal”, analizó Soledad Pastorutti.

Al llegar el turno de Lali, la cantante sostuvo: “Me pasó algo muy similar. Mauro, creo que sacaste toda la voz para afuera y era el inicio de la canción. Capaz era toda la energía, los nervios, pero estabas fuera de la nota y la voz sonaba poco especial. Fue como un poco frío”. Luego, se centró en la performance de Paula y su actitud sorprendió a todos: “Desde lo personal ‘Anapau’ brilló. ¡Brillaste fuerte!”.

En 2016, Rodríguez había sido invitada a Intrusos en donde acusó a Lali de plagiar la tapa de su disco Soy. “Hice un descargo en Twitter porque me mandaron un mensaje de parte del equipo que trabajó en mi disco y vi la tapa del de ella, me hizo mal porque mi primer disco es como mi hijo, entonces manifesté mi enojo, Hice un disco que se llama ‘Soy’ y hago el mismo género musical que ella. ¿Por qué no soy conocida no puedo decir lo que me pasa? Esto me genera un daño”, acusó en aquel entonces.

LA NACION