Las actuaciones más recordadas de Woodstock en su 55° aniversario

Hoy se cumplen 55 años de Woodstock, que es considerado uno de los mejores festivales de la historia. Este se volvió el semillero de varios de estos eventos musicales que hoy en día tienen un gran peso en la cultura. Por casi cuatro días ―entre el 15 y la mañana del 18 de agosto de 1969―, diferentes artistas de esa época pasaron por su escenario e hicieron historia. Algunos consolidaron su lugar en la escena musical, mientras que otros catapultaron su carrera hacia el éxito. Entre ellos se destacan Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, Creedence Clearwater Revival, Ten Years After, Jefferson Airplane y The Who.

Conocido como Woodstock Music and Art Fair (Festival de Arte y Música de Woodstock en español), se publicitaba como “tres días de paz y música”, un slogan altamente influenciado por la ideología hippie que se vivía en Estados Unidos en esa época. El festival llevó adelante en una granja de 240 hectáreas en el condado de Nueva York, donde se congregaron entre 400.000 y 500.000 jóvenes que acamparon allí por más de tres días.

El Festival de Woodstock se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969

Todo se dio a partir de los esfuerzos de Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John P. Roberts, los fundadores del evento. De todos modos, la tranquilidad y el sentido de comunidad que reinaba en el festival fue uno de los motivos que trascendió, incluso cuando se vivieron varios inconvenientes en su duración. Además, la liberación como valor se hizo presente en Woodstock de la mano de las relaciones sexuales y las drogas. Todo eso permitió que tenga la influencia que tuvo en la música popular de la época y la consolidación de la denominada contracultura.

Hoy en día, su recuerdo sigue vivo a partir de las grabaciones que se hicieron de las performances. A continuación, algunas de las actuaciones más destacadas de Woodstock en su aniversario n°55.

Richie Havens en Woodstock

En el primer día, fue Richie Havens quien se llevó todas las miradas. No solo fue el primero en presentarse en el festival, sino que además debió permanecer en el escenario por tres horas porque ninguno de los artistas que le seguían habían llegado al predio, dado que atascados en el tráfico. En varias ocasiones el público lo llamó para un bis, pero ya se estaba quedando sin canciones para tocar. Es así que improvisó al ritmo de “Sometimes I Feel Like a Motherless Child”, un tema espiritual muy común en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Allí en vivo nació “Freedom”, el que se convirtió en uno de los momentos más importantes de la carrera de Richie que lo lanzó a la fama.

Santana en Woodstock

Carlos Santana fue el representante de la música latina en Woodstock. Junto a su banda Latin Rock Fusion, se subió al escenario frente a un público que en su mayoría no lo conocía, puesto que todavía no había publicado su álbum debut para ese entonces. De todos modos, fue una de las grandes sorpresas en el segundo día del evento y quedó en la memoria colectiva de los asistentes.

El mexicano se destacó principalmente por la canción “Soul Sacrifice”, que tiene una duración de 11 minutos. A pesar de la longitud del tema, fue una de las actuaciones más recordadas por su talento y de la banda que lo acompañaba. Así dio inicio a una carrera muy exitosa, hasta el punto que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Janis Joplin en Woodstock

Se trata de una de las primeras presentaciones de la cantante después de separarse de la banda Big Brother & the Holding Company para lograr una carrera solista. Se presentó a las 2 de la mañana del domingo 18 y realizó dos repeticiones de “Ball and Chain” y “Piece of My Heart”, dos de sus canciones más conocidas. Janis fue una de las pocas mujeres que encabezaron el line up de Woodstock. En la actualidad, es considerada una de las primeras estrellas del rock y el blues femeninas, además de tener mucha influencia en la música de la contracultura. Lamentablemente, murió en 1970 con tan solo 27 años.

Crosby, Stills, Nash and Young (CSNY) en Woodstock

Se trata de la banda compuesta por David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, que al poco tiempo de su fundación sumaron a Neil Young. CSNY salió de gira por primera vez en el verano de 1969 y su segundo show fue nada menos que Woodstock. “Esta es solo la segunda vez que actuamos frente a la gente. Estamos cagados de miedo”, anunciaron al abrir su set. A continuación, tocaron la canción “Suite: Judy Blue Eyes”, de Joni Mitchell. Esta grabación se volvió en su primer hit y uno de los momentos más recordados del festival.

Jimi Hendrix en Woodstock

Uno de los momentos más emblemáticos de Woodstock fue la participación del guitarrista oriundo de Seattle que el Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como “indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock”.

Aunque en su actuación en el festival estuvo acompañado por su banda, su set se centró en él y su instrumento. Se esperaba que se presentara el domingo 17 de agosto, pero por las demoras que sufrió el recital terminó tocando el lunes 18 de agosto a la mañana, cuando muchos ya se habían ido. De todos modos, su actuación marcó este evento y su carrera, que terminó prematuramente con su muerte en 1970, por lo cual entró en el infame “Club de los 27″, junto a Joplin.

La interpretación con la que más trascendió fue “Star Spangled Banner”, nada menos que el himno estadounidense. Lo hizo con solo su guitarra eléctrica, la cual distorsionó para que sonara parecido a bombas en un contexto marcado por la guerra de Vietnam.