Día del Mal de Parkinson: por que se celebra hoy y cuáles son los primeros signos de esta enfermedad

El Día Mundial del Parkinson o el Día del Mal de Parkinson se celebra el 11 de abril. Se trata de una fecha impulsada con el fin de difundir información relevante sobre esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a la movilidad de las personas.

La jornada se centra en dar a conocer las pequeñas señales de alerta y síntomas prematuros, que podrían conducir a un diagnóstico temprano y un mejor tratamiento. Asistir a los pacientes en la etapa inicial puede contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso Freepick

¿Por qué se celebra hoy el Día del Mal de Parkinson?

En el año 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió establecer un día para concientizar acerca de esta condición de salud. La fecha fue elegida en honor al nacimiento de James Parkinson, un médico clínico, neurólogo, paleontólogo y sociólogo británico, quien logró diagnosticar esta enfermedad por primera vez en 1817.

El 11 de abril se celebra el Día del Parkinson por ser el cumpleaños de James Parkinson, el médico británico que primero describió los síntomas de este trastorno

A través de su libro An Essay on the shaking palsy, compartió un estudio que analizaba la denominada “parálisis agitante”. Parkinson describió este fenómeno con la presencia de temblores esporádicos y otros síntomas. Sin embargo, no fue hasta 1860 cuando el neurólogo francés Jean Martin Charcot continuó con las investigaciones de esta afección, y decidió darle el nombre de “Mal de Parkinson”.

Sobre el Parkinson

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Parkinson como “una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica”. Ocurre a partir de un daño en las células del cerebro, por lo que afecta al sistema nervioso y, por lo tanto, las funciones del cuerpo. Estas células dejan de producir dopamina, un neurotransmisor que, entre otras cosas, regula la motricidad, lo que conduce a una serie de síntomas y dificultades para llevar a cabo acciones que podrían ser consideradas sencillas.

Los daños neurológicos se mantienen a lo largo del tiempo, hasta conducir a una limitación de la autonomía corporal. Esto conlleva una serie de complicaciones que varían según cada paciente, entre las que destacan la pérdida de coordinación, dificultad en el control y movilidad, y la rigidez muscular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Parkinson como una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica (AP Foto/Anja Niedringhaus, archivo) Anja Niedringhaus - AP

De acuerdo a la Asociación Parkinson Madrid, 10 millones de personas padecen esta enfermedad. Se estima que el 70% de los diagnósticos pertenecen a personas mayores a los 65 años de edad, condición que es considerada un factor de riesgo para su desarrollo. Sin embargo, el 30% de los casos pueden ser detectados en personas menores de 50 años.

¿Cuáles son los primeros signos del Mal de Parkinson?

Uno de los principales problemas asociados al Parkinson es su dificultad de detección temprana, lo que refiere a un daño significativo y complicaciones en la salud y calidad de vida. Sin embargo, es posible detectar ciertos signos prematuros o señales de alerta:

Complicaciones motrices.

Incapacidad de relajar las extremidades.

Temblores leves en dedos, manos, mentón y labios.

Falta de expresión facial.

Encorvamiento de la espalda.

Escritura manual en menor tamaño.

Pérdida o distorsión del olfato.

Estreñimiento.

Mareos al levantarse.

Problemas con el sueño por movimientos repentinos.

El Parkinson avanzado presenta otros síntomas que se mantienen a lo largo del tiempo:

Temblores más recurrentes.

Bradicinesia o movimientos lentos involuntarios al realizar acciones simples.

Rigidez muscular.

Dolor corporal.

Pérdida del equilibrio, desorientación y mareo.

Dificultades para caminar.

Imposibilidad de dar pasos largos.

Pérdida de reflejos.

LA NACION