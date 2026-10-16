Las gemelas de Cinthia Fernández cumplieron 13 años: así están hoy Charis y Bella

Charis y Bella Defederico festejaron sus 13 años este jueves 15 de octubre y su mamá, Cinthia Fernández, decidió celebrar este momento especial con un tierno carrete de imágenes en redes sociales. Sin embargo, lo que no pasó inadvertido es el impactante cambio desde la infancia hasta la actualidad.

Las gemelas de Cinthia Fernández y Matías Defederico nacieron el 16 de octubre de 2013 (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez)

“FELIZ CUMPLE número 13, mis gemelas!! Y todavía me cuesta entender cómo mis dos bebés hoy se están convirtiendo en dos mujeres increíbles. Dos almas gemelas, completamente diferentes”, expresó en la publicación que realizó desde su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de seis millones de seguidores.

Las fotos de las nenas de pequeñas enternecieron a todos en redes sociales (Foto: Instagram/cinthia_fernandez_)

A lo largo del mensaje, la panelista le dedicó un párrafo especial a cada una para describir sus personalidades. Sobre Bella, remarcó: “Sos esa sonrisa que parece no apagarse nunca. Esa energía hermosa que entra a cualquier lugar y lo transforma. Imposible mirarte y no sonreír... Admiro tu disciplina, tu constancia, tu perseverancia”.

Cinthia Fernández compartió un sentido mensaje por el aniversario del nacimiento de sus hijas mayores (Foto: Captura INSTAGRAM/@Cinthia_Fernandez)

En tanto, a Charis la definió como su “alma profunda” y agregó: “De esas personas que no se descubren de golpe. Hay que saber mirarte, aprender a leerte, ganarse el privilegio de entrar en tu mundo. Por fuera, tan observadora, tan pensante... Por dentro, un universo de ternura que me desarma”.

La panelista le dedicó un párrafo especial a cada una para describir sus personalidades (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez)

Para Fernández, ambas representan “el yin y el yang perfecto”. Es que, según indicó, mientras una es pura explosión y movimiento, la otra aporta serenidad y observación. Sin embargo, enfatizó la cualidad que las une: “Las dos tienen algo que me llena de orgullo: son buenas personas. Son luz”.

Hacia el final del posteo, la mediática les dejó una promesa protectora de cara a su adolescencia: “Quiero que vuelen, que se animen, que se equivoquen, que vivan. Que nunca permitan que nadie les haga creer que valen menos de lo que son. Yo voy a ser siempre su leona... Ese lugar seguro donde puedan volver a ser chiquitas cuando la vida se ponga difícil”.

La mediática saludó a sus gemelas y compartió fotos que impactaron a sus seguidores (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez)

Y completó: “Puedo prometerles que, mientras yo esté, nunca van a tener que atravesarlo solas.Gracias por haberme elegido. LAS AMO, MAMÁ”.

En cuestión de minutos, el posteo no tardó en recibir miles de likes y cientos de mensajes de quienes siguen cada uno de sus pasos.