Se conoció el sexo, nombre y cuándo nació el bebé de Lady Gaga

El pasado fin de semana, las fotos de Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida por su nombre artístico Lady Gaga, con un bebé en brazos dieron la vuelta al mundo. La estrella pop de 40 años se había convertido en madre y hasta ese momento nadie lo sospechaba.

Según reveló el portal de noticias estadounidense TMZ, la cantante dio a luz a Rose Bean Polansky el 9 de junio a las 23:19 en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. El parto fue asistido por el doctor Robert Katz, obstetra y ginecólogo de las estrellas, quien previamente ayudó a traer al mundo a Sienna, la hija de Ciara y Russell Wilson.

Aunque hasta el momento ninguno de los progenitores habló del nacimiento de la niña, fuentes cercanas a la estrella revelaron que el nombre de la pequeña fue elegido por sus padres con mucho cariño.

Lady Gaga y Michael Polansky Instagram @ladygaga

Los fanáticos de Lady Gaga saben que ella posee una rosa tatuada en su cuello que le recuerda su interpretación de “La Vie En Rose” en la película A Star is Born. Es por esto que el primer nombre de su hija sería Rose. El segundo nombre estaría inspirado en el cantante y activista Carl Bean, a quien ella tomó de inspiración para escribir su sencillo “I Was Born This Way”.

¿Quién es el padre de Rose?

La niña es fruto de la relación de la estrella con el empresario Michael Polansky, a quien conoció en el año 2019 por ayuda de su madre, Cynthia Germanotta. La mujer cruzó palabras con el empresario por temas filantrópicos y, luego de una charla intensa, le dijo a su hija que había encontrado al hombre perfecto para ella.

Meses después, la cantante y el empresario se encontraron en una fiesta y el flechazo fue inmediato. Según contó tiempo después la artista, ambos sintieron gran admiración el uno por el otro y comenzaron una charla que duró horas.

Lady Gaga y Michael Polansky en el estreno de la película Joker: Folie A Deux, en 2024 (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

Durante el estreno de El Guasón 2, Lady Gaga aseguró: “Fue extremadamente especial compartir ese momento con él y salir juntos como pareja; lo amo mucho. Mi mamá realmente hizo bien al aconsejarme… Ella lo encontró. Es asombroso”.

En el año 2024 se filtró la noticia de que los enamorados se habían comprometido, pero hasta el momento no se encuentran casados. En marzo de este mismo año, Gaga aseguró que “muy pronto” darían el “sí, quiero”, algo que llenó de emoción a sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

Pero para Stefani, estar con Michael no fue solamente volver a apostar al amor, sino que fue encontrar a alguien que pudiera entenderla después de grandes episodios de depresión y serias complicaciones de salud. “Nunca había conocido a nadie como Michael. Es tan inteligente y tan amable. Y su vida y la mía son muy diferentes. Es un tipo muy reservado y no está conmigo por ningún otro motivo, solo porque somos el uno para el otro. Pero quiero que mis fans sepan algo: que estoy muy feliz. Estoy sana”, aseguró la intérprete.