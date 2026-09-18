Así es la película de Netflix que lleva a Ricardo Darín al Festival de San Sebastián

Antes de su estreno en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, que comienza hoy y se extenderá hasta el sábado 26, Netflix dio a conocer el primer trailer oficial de Lo dejamos acá, la película que vuelve a reunir en pantalla a Ricardo Darín y a Diego Peretti, a 19 años de La señal.

El film dirigido por Hernán Goldfrid tendrá su premiére mundial este martes con la presencia del actor de Relatos Salvajes, que además protagoniza el afiche oficial de esta edición del festival. Luego, sin otro paso por salas comerciales, llegará a la plataforma de streaming el viernes 16 de octubre.

En la película, de acuerdo a la sinopsis oficial, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Sin embargo, todo parece funcionarle bien hasta que un escritor con un bloqueo creativo, interpretado por Peretti, llega a su consultorio y empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control.

Peretti y Darín se reúnen en pantalla después de su trabajo en La señal, de 2007 Netflix

Completan el elenco Antonia Bengoechea (hija de la fallecida Alejandra Darín y sobrina de Ricardo), Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. La duración del film es de una hora y treinta y siete minutos.

Recientemente, durante una entrevista con radio El Observador 1079, el actor habló sobre este nuevo proyecto y lo que significa para él reencontrarse con Peretti. “Fue un gran placer volver a trabajar con Diego, que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero. Tuvimos la posibilidad de hacerlo hace mucho tiempo y fue una experiencia espectacular, él es un animal de trabajo”, destacó.

En ese sentido, señaló que las ganas de volver a compartir una producción con él los impulsó a hacer Lo dejamos acá. “Este proyecto nació con la idea de juntarnos Diego y yo, nos gustaba esta historia que es rara y creo que es divertida. Pero no es solamente divertida, también ayuda a reflexionar, a pensar y a esas cosas que todos pretendemos que tenga una buena historia. Y va a ser controversial, no es de fácil digestión”, aseguró.

"Fue un gran placer volver a trabajar con Diego, que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero", aseguró el actor de Relatos Salvajes Netflix

El cine argentino pisa fuerte en San Sebastián

La muestra cinematográfica más importante del calendario anual para todo el mundo hispanoparlante da hoy el pistoletazo de salida. El Festival de San Sebastián, que culminará el sábado 26, tendrá una fuerte presencia argentina y un desfile de estrellas internacionales encabezado por Brad Pitt, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Orlando Bloom (el primero en llegar este miércoles), Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Jesse Eisenberg, Camille Cottin, Virginie Efira, Naomi Watts y el director Werner Herzog. Estos dos últimos recibirán los premios Donostia a la trayectoria de este año.

El afiche oficial de la nueva edición del Festival de San Sebastián con la cara de Ricardo Darín

Lali Espósito estuvo ayer entre las primeras figuras invitadas en arribar a la ciudad y al Hotel María Cristina, el señorial alojamiento que cada año recibe a los principales invitados de la muestra. A su llegada lo que más despertó la atención de fotógrafos y curiosos fue la remera blanca que lucía con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

La actriz y cantante, que además formó parte del jurado oficial de la muestra en 2025, es una de las protagonistas de Glaxo, de Benjamín Naishtat, una de las dos producciones nacionales que competirá este año por el premio mayor, la Concha de Oro. La misma será presentada este domingo en la sala principal del Kursaal, sede de las principales proyecciones y de las ceremonias más importantes.

Lali Espósito, este jueves, a su llegada a San Sebastián. La incripción de su remera "Las Malvinas son argentinas" se hizo viral en redes sociales JB Lacroix - GC Images

El otro título argentino en competencia es una versión reducida en formato de largometraje de Mis muertos tristes, coproducción argentino-chilena dirigida por el más relevante de los cineastas trasandinos actuales, Pablo Larraín. Para este viernes se espera la llegada al País Vasco de Mercedes Morán y Dolores Fonzi, protagonistas de esta historia que Netflix estrenará en su versión completa (miniserie de cuatro episodios) el 24 de septiembre, un día antes del anuncio de los ganadores. Mis muertos tristes tendrá su presentación en San Sebastián el próximo lunes. La escritora Mariana Enríquez, autora del libro que inspiró esta producción, también estará presente.