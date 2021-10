Las razones por las que denunciaron al ciclo Los Ángeles de la Mañana ante la Defensoría del Público

En las últimas horas, Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito de lunes a viernes de 11 a 13, fue denunciado por organizaciones de género y feministas ante la Defensoría del Público, a raíz de expresiones vertidas en la edición del martes 19 de octubre referidas a “imágenes íntimas y de desnudez” que serían de la “China” Suarez y que constituirían violencia de género, simbólica y mediática, confirmaron desde el organismo a LA NACION.

Lo que indica la denuncia es que, durante el desarrollo del programa, su conductor mencionó que recibieron una intimación notarial para que se abstengan de difundir correspondencia o conversaciones privadas entabladas por Suárez, frente a lo cual una de las integrantes del panel, Yanina Latorre, se refirió con expresiones, tal como: “ ´¿Tienen miedo que mostremos las fotitos desnudas?´; ´la dignidad se la afecta sola´; ´¿tiene miedo que mostremos las llamadas?´”.

La denuncia parte de un particular y de diferentes organizaciones, como Organización Gentic, Grupo Ley Olimpia Argentina, la Red de Abogadas Feministas, La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e Históricas Feminismo Popular, entre otras personalidades, al organismo que dirige Miriam Lewin.

Además, en la misma se agregó que “durante otro tramo del programa el conductor De Brito, manifestó jocosamente que estaba recibiendo fotos íntimas y de desnudez supuestamente recibidas por el Sr. Mauro Icardi de parte de Suárez, sin nombrarla directamente, pero dando a entender que era ella”.

Por otra parte, el documento señala: “El despliegue de manifestaciones que transcribimos sumado a la gestualización de las y los integrantes del programa constituye a todas luces un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y mediática, que de ningún modo puede ser pasado por alto y que transgrede la ley 26.485 , y de pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer”.

La palabra de las partes

Desde la Defensoría, si bien no tiene la potestad de imponer sanciones, se espera que en menos de una semana se complete el análisis del episodio y, de ser necesario, se contacte a los programas o canales involucrados con recomendaciones sobre el abordaje respetuoso de los casos de violencia de género.

Ante una consulta de LA NACIÓN, el ente confirmó que se daría un dictamen sobre el caso en los primeros días de la semana que viene y que la denuncia la está manejando Protección de Derechos.

Por su parte Miriam Lewin dijo en conversación con TV Pública, dentro de su columna semanal, que lo ocurrido en ese programa “se trata de violencia digital y mediática”. Además, destacó: “Aunque esto no constituye todavía un delito, las organizaciones feministas lo caracterizaban como amenaza y eso sí constituirá un delito (...) esto no corresponde desde el punto de vista moral ni legal. Esto constituye un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y mediática que transgrede la ley 26.485 [Ley de Protección Integral a las Mujeres] y los pactos internacionales de derechos humanos”.

Desde el lado de prensa de la productora del ciclo de eltrece, Mandarina, que es presidida por Mariano Chihade, aseguraron que hasta el momento aún no les informaron si llegó o no al canal o sus oficinas, así que no están al tanto.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo creado por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual para recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. Dependiente delPoder Legislativo Nacional, y se fundó en noviembre de 2012.