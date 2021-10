El picante posteo de Wanda Nara que genera más dudas sobre su separación de Icardi

En medio de su crisis matrimonial con Mauro Icardi, Wanda Nara compartió una jugada foto que acompañó con un comentario algo críptico. Aún sin dar precisiones sobre el conflicto que vive con el delantero del Paris Saint-Germain, la mediática publicó un retrato suyo en el que aparece bajo la ducha, con el torso desnudo. En el posteo, Nara buscó describir cómo es su humor por estos días, en uno de los conflictos más mediáticos que protagonizó en el último tiempo.

“Otra familia más que te cargás por zorra”, escribió Wanda días atrás en su cuenta de Instagram. Con esa publicación, en la que no mencionó ningún nombre, desató una fuerte polémica en redes, en la que la China Suárez quedó involucrada. Es que, según trascendió horas después, la actriz habría mantenido algunos picantes chats con el futbolista y esa habría sido la razón de la actual crisis que vive la pareja. Como consecuencia, en los últimos días, Icardi realizó varias románticas publicaciones que dieron a entender que Nara habría perdonado el exabrupto, la empresaria se mantuvo en silencio y, en las redes, se limitó a compartir fotos propias.

El posteo de Wanda Nara que desató el escándalo (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

Ahora, en su publicación mas reciente, la hermana de Zaira Nara mostró un retrato suyo bajo la ducha en el que deja ver un tatuaje que lleva a la altura del pecho, en el lado derecho. Allí, la empresaria lleva un pequeño avión grabado en tinta de color negro. “Mood”, escribió Nara en el posteo, dando a entender que algo de esa llamativa imagen representa su humor y situación emocional actual, que podría tratarse de sus ansias de viajar para distraerse de la atención mediática que recibe su crisis matrimonial por estos días. Lo que es seguro es que, mientras Icardi elige compartir postales de la pareja en sus momentos más felices, Nara prefiere mostrar su costado más hot en las redes.

"Mood", escribió Wanda Nara junto a una imagen en la que aparece con el torso desnudo debajo de la ducha y deja ver un tatuaje de un pequeño avión

Los curiosos gestos románticos de Mauro Icardi para recuperar a Wanda Nara

Tras la filtración de los mensajes que se envió con la actriz, Icardi tuvo un particular un gesto virtual hacia Nara: eliminó a todos su contactos de Instagram salvo a ella. De esta manera, el delantero del PSG ahora sigue únicamente a su mujer desde su cuenta oficial, con la clara intención de mostrar su arrepentimiento por el escándalo que desató el “coqueteo” que habría mantenido con Suárez. Además, Icardi compartió varias fotos en su perfil que pertenecen a los momentos más felices de la pareja. “Abrazame fuerte y no me sueltes nunca”, escribió el hermano de Ivana Icardi en una de esas publicaciones.

Icardi eliminó a todos su contactos de Instagram salvo a Wanda. De esta manera, el atacante del PSG sigue solamente a su mujer a través de la red social Instagram @mauroicardi

Previamente, el delantero había posteado dos fotos en su cuenta de Instagram que dispararon los rumores de reconciliación. “Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, escribió en otra foto en la que Nara e Icardi aparecen juntos. “Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste”, agregó, sobre el conflicto que viven por estos días.