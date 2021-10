La furia de la familia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Le dicen que se separe”

“La señora está chateando con Wanda Nara, ahora nos va a contar”, lanzó Ángel De Brito ni bien comenzó el programa Los ángeles de la mañana en referencia a Yanina Latorre a quien se la veía con su teléfono en mano escribir muy concentrada. Tras asegurar que la mediática está más cerca del divorcio que de la reconciliación, la panelista reveló qué es lo que la familia le aconseja y contó cómo está viviendo la China Suárez este momento.

“¿Wanda está separada o reconciliada?”, preguntó el conductor sin vueltas. “Está más cerca del divorcio (no hay pedido de divorcio todavía) pero está mucho más cerca de tomarse el palo que de seguir”, aseguró Latorre mientras contaba con lujo de detalles el enojo de la familia respecto de esta situación. “Todo el mundo le dice: ‘Separate’. Zaira está indignada, la mamá de Wanda (Nora Colosimo) está indignadísima, los amigos también, incluso Ana Rosenfeld (abogada de la rubia). Todo el mundo le recomienda separarse porque dicen que él es muy joven, que se casó muy joven, que no va a parar”, reveló.

En cuanto a los motivos por los cuales aún están conviviendo bajo el mismo techo, la panelista de LAM explicó: “Ella me dice que no están juntos, viven en la misma casa porque los hijos están en el colegio, él hoy empezaba a entrenar de nuevo y obviamente está el vínculo, laburan juntos, tienen reuniones. Ella está destruida, habla poco, en otros momentos la he notado más enojada, pero ahora está para abajo, como apagada”.

Tras contar que la aconsejó que piense en ella y se ocupe de los hijos, Latorre advirtió: “Es difícil porque ahora es Halloween, se tiene que levantar, disfrazar a los pibes, llevarlos al colegio y vos tenés ganas de tirarte en una cama y no podés, hay que disimular”.

Mientras De Brito intentaba leer parte de los chats que su compañera mantuvo con la protagonista de este escándalo, la rubia le rogaba que no muestre nada al aire. “Está bien, tapa todo lo demás. Tenía una amiga que la estaría perdiendo”, se quejó mientras se recostaba sobre su sillón. Lejos de hacerle caso, el conductor leyó parte de la conversación, donde Nara hablaba de la infidelidad de los jugadores. “‘Me entenderás por Diego (Latorre). Los jugadores se mandan las cagadas…'”, se frenó automáticamente ya que lo que venía después no se podía contar.

Tras aclarar que Wanda solo señaló a la China Suárez como tercera en discordia, Latorre desmintió que sea real la versión que habla de otra supuesta amante, una chica trans que asegura haber tenido contacto con el futbolista del PSG. Y enseguida una pregunta de De Brito llamó la atención de todas las angelitas en el piso: “¿Es cierto que recibió mensajes de famosos, sobre todo de un cantante muy, muy famoso?”, disparó.

Lejos de negarlo, Latorre confirmó: “Le está escribiendo todo el mundo y ahora ya tiene un pretendiente cantante. Le escribió para darle el pésame, que se cuide, ya se conocen”. Mientras aseguraba que se trata de “otra liga”, el conductor dio algunas pistas: “Fue o es un sex symbol, es italiano”. Entonces el resto del panel trató de dar con la identidad del candidato en cuestión. “Eros Ramazzotti le escribió. Por eso Icardi quiere que cierre las redes”, señaló De Brito.

“No le importa la situación”

Yanina Latorre también hizo referencia a la otra parte de esta historia y aseguró que le llegó data de una fuente muy cercana a la actriz. “La China Suárez tiene su versión de las cosas. Dice que a ella no le importa esta situación, que no está sufriendo. Está disfrutando porque parece que le apareció más trabajo”, contó.

Si bien este allegado asegura que la actriz está bastante molesta por las guardias periodísticas que “la vuelven loca”, volvió a recalcar que no se le cayó ningún trabajo y que planea venir a fin de mes a la Argentina. “Rufina extrañaría mucho al papá (en referencia a Nicolás Cabré). Sabe que hay mucho quilombo, pero no le importa, está tranquila”, expresó.