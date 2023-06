Las vacaciones del Chino Darín y Úrsula Corberó en una isla: playa, comida y muchos mimos

escuchar

La pareja compuesta por el “Chino” Darín y Úrsula Coberó lleva siete años de amor pleno y cada vez que sus agendas laborales y mediáticas lo permiten, aprovechan su tiempo libre para viajar. En este caso, fueron a la isla favorita de ella, donde pasaron unos románticos días en el verano español.

Después de una larga estadía separados, donde curiosamente ella se instaló en Buenos Aires para filmar un nuevo proyecto mientras él se quedó en su casa de España, la pareja decidió tomarse unas merecidas vacaciones.

Las vacaciones del "Chino" Darín y Úrsula Corberó

El impresionante atardecer español captado por el "Chino" Darín ursulolita

La actriz de La casa de papel sorprendió a sus más de 22 millones de seguidores con un carrusel de fotos junto a su novio, con el que pasó varios días disfrutando la isla de Menorca, reconocida en el país por sus largas playas y con un perfil más bajo que las de Ibiza y Mallorca.

“He vuelto a mi isla favorita con mi persona favorita”, escribió Corberó en el pie de la publicación y agregó: “Feliç revetlla de Sant Joan btw”, que en catalán quiere decir “Feliz verbena de San Juan por cierto”, en referencia al día festivo español.

En las imágenes se ve a la pareja posando para la selfie y con un romántico atardecer de fondo en los acantilados de la isla. Pero también hubo espacio para el humor porque se sacaron una foto “seria” junto a un cartel que decía “basuras”.

Una de las capturas que llamó la atención de las seguidoras de esta pareja fue la del “Chino” posando con la maya y una gorra negra a la luz del sol y a pocos metros del mar. Pero su novia no se quedó atrás porque también mostró su costado sexy con un movimiento de baile en pleno sendero de la isla.

La pose de Úrsula para una de las fotos en el verano español Instagram: @ursulolita

En conclusión, una de las parejas más queridas en el ambiente del cine hispanoparlante se mostró muy contenta con sus vacaciones en uno de los lugares más paradisíacos que tiene España.

La escapada de Úrsula Corberó y el Chino Darín a Ibiza

No obstante, este no fue el único destino que eligió la pareja para relajarse. Hace pocas semanas también estuvieron en Ibiza por un particular motivo.

A pesar de que la paradisíaca isla suele ser uno de sus lugares favoritos para vacacionar, esta vez los actores desembarcaron en la famosa playa para ser parte de la boda de los fotógrafos españoles Virginia Sancho y Txema Yeste.

La actriz compartió algunos momentos de la gran celebración en sus redes, donde se la ve posando junto a su amor y una de sus mejores amigas, Miranda Makaroff. Para esta ocasión, Corberó eligió un vestido azul súper entallado con estampa floral y cuello alto, al que sumó un broche de rosas que es última tendencia en Europa. Las sandalias de tiras de Loewe, su peinado recogido y las gafas de sol complementaron esta propuesta de fiesta para el día.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas se sumó a la moda del traje con remera; volviendo su look mucho más relajado y canchero. Las gafas de color le aportaron onda a su imagen.

Además de asistir a la boda de sus amigos, la pareja aprovechó su estadía para disfrutar de unos días de relax en las playas de Ibiza y Formentera. Baños de mar, cenas en lujosos restaurantes y paseos con amigos fueron parte de su agenda de viaje.

LA NACION