El Chino Darín está de novio con la actriz española Úrsula Corberó desde hace ocho años. La española y el argentino comenzaron su relación en 2016, luego de cruzarse en la tira del país europeo, La Embajada, en la que interpretaron a novios de ficción. Su amor fue tal que traspasó la pantalla y hasta el día de hoy continúa intacto.

A pesar de vivir en diferentes ciudades, ella en Madrid y él en Buenos Aires, lograron mantener su relación a flote con mucho amor y complicidad. Tanto es así que mediante las redes suelen hacer referencia a lo bien que lo pasan juntos, los divertidos viajes que hacen y compartir algunas particulares anécdotas, como ocurrió en esta oportunidad, que generó tanta controversia entre las seguidoras del actor.

La romántica foto que compartió el Chino Darín junto a Úrsula Corberó que enamoró a todos en las redes Instagram: @ursulolita

Si bien son reservados con su vida privada, no dudan mostrar postales de algunos momentos juntos en el universo virtual, dejando ver la conexión que existe entre ellos. En esta ocasión, una inesperada foto de ambos montados a una moto fue producto de cientos de comentarios en la cuenta de Instagram del galán argentino, quien se vio seducido, una vez más, por sus fanáticas.

“¿Hay lugar para una más?” y “Un día más sin ser tu señora”, fueron algunos de los comentarios más controversiales que recibió el actor en su posteo. Pero esto es tarea habitual para el Chino Darín, quien constantemente recibe mensajes de amor por parte de sus fanáticas, que demuestran adorar la forma en la que trata a su novia, Úrsula.

¿El Chino Darín y Úrsula Corbero agrandan la familia?

Hace tiempo, y gracias a unas fotos también publicadas por la pareja, se especuló que podrían estar esperando un bebé. Pero esto rápidamente fue desmentido por los dos. Si bien el plan de formar una familia estaría presente, todavía eligen priorizar sus respectivas carreras.

“Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad. Siempre he dicho que no iba a salir más con un actor ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas los actores”, había expresado Úrsula Corberó en el pasado sobre el Chino.

La romántica foto que compartió el Chino Darín junto a Úrsula Corberó que enamoró a todos en las redes Archivo

Pese a que a veces tienen que distanciarse por sus proyectos laborales, son una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico. Dividen sus días entre Argentina y España y, cuando pueden, se hacen una escapada a algún lugar paradisíaco del mapa. Recientemente, los actores mostraron en sus redes sociales el último paseo que compartieron y se volvieron virales, una vez más, por los comentarios que le dejaron al actor.

“No sé si quiero ser Úrsula para estar con el Chino Darín o quiero ser el Chino Darín para estar con Úrsula”; “El hombre más lindo de Argentina y la mujer más linda de España, no hay competencia”; “Hace 10 minutos estoy embobada mirando al Chino en la pantalla”; “No sé cuál es más perfecto”; “¿Cuándo me toca a mí uno así? Cansada de ser espectadora” y “Perfectos los dos”, fueron solo algunos de los halagos que recibieron.