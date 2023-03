Laura Ubfal respondió a las críticas por su tuit sobre Gran Hermano: “Chicos, por favor, es una locura”

escuchar

A horas de la definición del ganador de Gran Hermano (Telefe), la periodista Laura Ubfal, que es analista del ciclo desde su comienzo, generó gran polémica en las redes sociales al referir a los tres finalistas -Marcos, Nacho y Julieta- como los elegidos por representar una “sociedad blanca y perfecta”. Tras las repercusiones, que incluyó la acusación de Anamá Ferreira por racismo y discriminación, la panelista explicó sus palabras.

“La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos”, escribió la periodista en Twitter, junto a una imagen de Marcos Ginocchio, Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Julieta Poggio. De 20 jugadores, fueron los tres elegidos por el público para llegar a la final del reality de convivencia y estrategia. Pero las palabras de Laura Ubfal abrieron la polémica al adjudicarles referencias estéticas por su aspecto físico.

Este lunes, invitada a Intrusos (América), la periodista se defendió tras ser acusada de racismo: “Gran Hermano es una sociedad, siempre lo pensé, y por eso en cada país refleja lo que pasa. Nosotros tenemos este (Gran Hermano) que la gente en este momento está eligiendo esto. Por un lado, la hegemonía, que es real, pero por otro lado, eligen los valores. Todo el mundo está hablando de los valores. En realidad uno no conoce a estos chicos, sino que los conoce por lo que vio estos cinco meses adentro de la casa”.

Asimismo, trazó la diferencia entre las emisiones anteriores del reality que se realizaron en el país, al destacar que en la edición del 2011 Cristian U se consagró como ganador por su estrategia de juego, lo que fue premiado por el público, pero en esta ocasión no es así, sino que la elección se inclina por la personalidad de los participantes. “Muchas de las personas que entraron con esta intención, como Coti, la gente la voló”, afirmó Florencia de la V, en coincidencia con la periodista.

En la misma línea, argumentó que esta elección está relacionada con el “el momento histórico que vivimos” en el que se premia a los comportamientos. En cuanto a su elección de palabras para el tuit, aseguró: “Blanco no tiene que ver con la raza blanca. Chicos, por favor, es una locura, lejos de mí está ser racista. Me referí a los valores, a chicos que no pelearon. Era una alegoría, porque estaban vestidos de blanco y a lo que en este momento esta sociedad valoró”.

Minutos más tarde de la publicación de Laura Ubfal, fue Anamá Ferreira quien recogió el guante debido a su activismo en contra del racismo, y mediante Twitter pidió la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ante las palabras de la comunicadora. Asimismo, se preguntó: “¿Si fueran morochos... serían una sociedad morocha imperfecta?”. Y fue categórica en asegurar que no se pueden permitir este tipo de comentarios.

Ante este repudio, que contó con gran apoyo, la periodista indicó entre risas que la exmodelo no había entendido sus palabras. “Es una realidad de la sociedad que cuando quiere elegir, elige esto”, aseguró Laura y reiteró que ella refiere a los valores de los tres finalistas. “Es una alegría que la sociedad haya elegido a estos chicos”, afirmó.

