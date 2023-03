Sol Pérez quiso mostrar su look y terminó por revelar un “secreto” del detrás de cámara en Gran Hermano

escuchar

Desde hace cinco meses, Sol Pérez se destaca como panelista de Gran Hermano (Telefe), en cada programa de El Debate (Telefe) expresa su punto de vista de las situaciones ocurridas dentro de la casa más famosa y en torno a ella. Lo cierto es que también decidió que cada uno de sus looks sean muy especiales y en diversas ocasiones fue el centro de atención en redes sociales por este aspecto: sus llamativas caracterizaciones. Este viernes no fue la excepción y lució un especial atuendo y al momento de desfilarlo, contó un “secreto” que las cámaras no captaban.

“Sol, sencilla. ¿podés mostrar un poco que nunca mostrás?”, expresó Santiago del Moro al inicio del ciclo, el viernes por la noche, en una emisión especial por la gran boda falsa que se realizó en la casa de Gran Hermano, por lo que dentro y fuera de ella los looks eran acordes a la ocasión. Sin dudarlo, la panelista accedió al pedido del conductor, pero antes reveló la dificultad a la que se enfrentaba. “Estoy sentada arriba de tanto almohadón que te juro... ”, expresó mientras procedió a bajarse de la silla con cuidado para no caerse.

Sol Pérez lució llamativos looks (Captura video)

“No había que decirlo, pero no importa”, dijo simpáticamente la joven. Lo cierto es que su ubicación diaria es detrás de un extenso y alto escritorio que comparte con Gastón Trezeguet y Gabriel Cartañá, ante la dificultad propia del tamaño del objeto, la solución para encontrar comodidad fue colocar almohadones en la silla, lo que limita sus movimientos, al mantener el equilibrio.

Tras este momento de sinceridad, la presentadora y modelo se movió hasta el centro del estudio y mostró su look de corpiño de perlas blancas con detalles en dorado en conjunto con una falda tipo pareo color crudo. Entre aplausos, desfiló y recibió los halagos de los presentes. Mientras tanto, agradeció el compañerismo de Santiago del Moro, por los cinco meses laborales compartidos, que pronto terminará con la final del reality el lunes 27 de marzo.

LA NACION