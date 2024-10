En qué anda Martín Pepa, el ex Gran Hermano al que todos confundieron con el nuevo novio de Pampita

Desde el momento en que Carolina “Pampita” Ardohain se separó de su esposo, Roberto García Moritán, su vida amorosa volvió a estar en la agenda de los medios de comunicación. Así fue que se conoció en las últimas horas un supuesto romance con el polista Martín Pepa y esto decantó en que las miradas no se dirijan hacia esta persona, sino al exparticipante de Gran Hermano, su homónimo, pero que lejos está de tener una vinculación con la reconocida modelo o con el mundo del polo.

Martín Pepa participó de la edición de Gran Hermano del año 2011 y hoy se dedica a su empresa de marketing instagram @martinpepaok

La figura de Martín Pepa sobresalió en la edición de Gran Hermano de 2011. En dicho reality, que coronó a Cristian U, el ahora productor de radio y televisión se hizo conocido por pedir 15 kilos de lechuga en una compra semanal. Esta decisión estratégica del participante lo posicionó adentro y fuera de la casa, a punto tal de darle un envión necesario para seguir inmerso en el mundo de la comunicación (una vez eliminado del certamen televisivo).

Con una fuerte presencia en las redes sociales, donde utilizó de manera favorable su exposición dentro de la casa “más famosa del país”, Pepa buscó la forma de generar dividendos con su formación académica como Licenciado en comunicación.

Martín Pepa en la casa de Gran Hermano

Entendedor de cómo se manejan los medios y las nuevas tendencias, el empresario fundó la agencia de marketing digital llamada Grow Up Social Media y Growup Gaming, un emprendimiento orientado a los videojuegos.

En su cuenta de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano tiene 83 mil seguidores y sus contenidos son muy variados. Desde su vinculación al deporte como el básquet y el fútbol (donde confesó ser hincha de Boca), hasta imágenes de vacaciones en distintos puntos geográficos del mundo.

Martín Pepa (el ex Gran Hermano) es fanático de Boca y visitó La Bombonera

Ubicado actualmente en Miami, Estados Unidos, a Martín Pepa -el polista- solamente lo unen -de momento- sus raíces con Pampita: ambos nacieron en la provincia de La Pampa (él, puntualmente, en la localidad de Intendente Alvear).

Pampita se refirió a los rumores que lo vinculan con Martín Pepa

La modelo asistió, este martes, al evento de moda organizado por su amiga Puli Demaría y pasó por los micrófonos de Intrusos (América) para responder algunas preguntas, entre ellas, la vinculación amorosa con el polista Martín Pepa.

El rumor surgió cuando ambos fueron vistos en el mismo palco en el marco del homenaje de Escalandrum a Astor Piazzolla en el Teatro Colón. A raíz de ello, el periodista de Intrusos decidió preguntarle sobre este supuesto acercamiento: “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, que es un polista, acompañada”.

Sin dar precisiones del caso, Pampita prefirió sonreír y evadir el tema: “Fui con mucha gente”. Esta respuesta motivó al notero a seguir con el interrogatorio, consultándole si tenía ganas de comenzar una nueva relación tras la separación con Roberto García Moritán.

“Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho. Y la verdad es que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine, todo lo que tenga ganas de hacer”, remató Pampita, quien nunca negó la vinculación con el polista, que mantiene un perfil bajo, a tal punto de tener sus redes sociales cerradas.