Le pidió una foto a la China Suárez y luego la criticó por comprar en una tienda “low cost”: la actriz le contestó

Lo que comenzó como un afectuoso encuentro entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y una seguidora terminó convirtiéndose en enojo y un debate viral en las redes sociales. Es que durante sus vacaciones en Estados Unidos, la actriz aprovechó para ir de compras junto a sus hijos, donde fue abordada por una joven llamada Emilia Maza. Con la excusa de lograr un recuerdo para su abuela, la usuaria le pidió una foto a la ex Casi Ángeles, quien accedió y posó con amabilidad junto a la mujer mayor.

La China Suárez junto a la abuela de la mujer que le pidió el video (Foto: Captura Instagram/@emilia_maza)

Sin embargo, el gesto de cordialidad duró poco. Minutos más tarde, mientras la artista esperaba en la fila de las cajas para abonar sus prendas, Maza la filmó a la distancia y compartió el video desde su cuenta de Instagram con un picante interrogante. “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”, lanzó entre risas y trajo a colación la histórica rivalidad con Wanda Nara.

Emilia Maza y su abuela, señaladas en Instagram por las críticas a la China Suárez (Foto: Captura Instagram/@emilia_maza)

El clip no tardó en viralizarse y desató todo tipo de comentarios. Para sorpresa de la autora de la publicación, la propia Suárez, desde su perfil en el que cuenta con poco más de seis millones de seguidores, dejó su réplica en el posteo. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, le escribió.

La China Suárez y una respuesta letal (Foto: Captura Instagram/@emilia_maza)

En cuestión de minutos, aquel mensaje tuvo más de 10.000 likes. A su vez, la mayoría de los usuarios tildaron como “falsedad” el hecho de pedir un saludo para luego burlarse públicamente.

Algunos de los comentarios de los fanáticos de la China Suárez (Foto: Captura Instagram/@emilia_maza)

“Pedirle una foto y después subir un video bardeándola? Mmmmm, eso tiene un nombre y ya sabemos cuál es”; “Habla muy bien de ella que compre donde le guste y no viva pendiente de ostentar marcas caras”; “Claro, Wanda necesita ropa carísima para ‘verse decente’. La China se pone un trapo y le queda bien. La que es linda es linda” y “‘La envidia les corroe’, diría Thalía… Seguramente tenga algún que otro posteo hablando de sororidad, feminismo, etc. ¡Tristísima actitud y un pésimo ejemplo para la hija!“, fueron solo algunos de los comentarios que recibió la publicación.