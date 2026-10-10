Salió a la luz cómo fue el íntimo festejo de divorcio que hicieron Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y Wanda Nara se encuentran formalmente divorciados, según confirmó un fallo de la justicia italiana. Tras conocerse la noticia, el jugador de fútbol y su actual novia, María Eugenia ‘la China’ Suárez, decidieron celebrarla a lo grande. Según reveló Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor (elnueve), el lugar elegido fue un exclusivo boliche de Costanera.

“Mauro Icardi y la China Suárez celebraron a las tres de la mañana. Llegaron a Tequila y se fueron a las seis de la mañana. Confirmadísimo por personas que estuvieron ahí, que los vieron. Se los protegió mucho para que no les saquen fotos. Saben ustedes que no se pueden sacar fotos”, explicó la panelista sobre el operativo gestado en torno a esta salida.

“Brindaron por el divorcio. Ella se quiere casar desde que lo vio con Wanda Nara. Ella ya tenía el objetivo, lo visualizó, lo materializó y lo logró. Entonces ahora se puede casar”, detalló sobre la felicidad que tendría la actriz con lo ocurrido.

La pareja disfrutó de una noche a puro baile (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por su parte, Wanda Nara también habría festejado el divorcio en compañía de su actual novio, Martín Migueles, en un evento de Dolce & Gabbana al que asistieron gran cantidad de famosos.

Sin embargo, los conflictos estarían muy lejos de terminar para ambas partes. “Malas noticias para Mauro Icardi, porque el juez Adrián Hagopián le negó el pedido que él hizo para viajar con sus hijas, primero a México y después a Miami. Él pidió ir desde el 9 de octubre hasta el 18 de octubre, que es cuando tiene a las chicas. Pero por ahora, Mauro Icardi tiene las valijas hechas, pero acá en Argentina porque no va a ir”, contó Vecchio sobre la traba de la justicia argentina contra el deportista.

Wanda Nara festejó su divorcio en un evento de Dolce & Gabanna (Foto: Instagram @wanda_nara)

Una de las razones por las que el jugador habría querido pasar este tiempo de calidad en el exterior es porque durante la temporada de verano deberá continuar con sus entrenamientos para poder obtener un lugar en algún club. “Él permanece sin contrato y continúa con el pedido de restitución de sus hijas, que puede seguir solicitándolo en Turquía o en Europa”, cerró la periodista.