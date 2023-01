Lidera el ranking de Netflix: la historia real detrás de la película que es un éxito y su protagonista es un perro

escuchar

Las series y películas basadas en hechos reales suelen tener un gran éxito entre los suscriptores de Netflix, como lo demostraron las producciones que se inspiraron en asesinos seriales o estafadores. Pero, además, si se combinan con la historia de la relación con los animales, como Siempre a tu lado (2009), consiguen atrapar al espectador hasta el final. Así sucedió con Perro perdido, un film que aterrizó en el gigante de streaming el 13 de enero y en su primera semana lideró el ranking en la Argentina, con más de 18 millones de horas de reproducción acumuladas.

Perro perdido (Dog gone) es la historia de un hombre que, junto a su hijo, se sumergen en una intensa búsqueda por encontrar a Gonker, un golden retriever que vive con ellos. Este drama, que mezcla la emoción y la desesperación ante la incertidumbre, muestra cómo están dispuestos a hacer todo lo posible por encontrar a su compañero. Pero, el clima de inquietud por su desaparición aumenta por el hecho de que el animal padece la enfermedad de Addison, por lo que debe recibir una medicación cada 30 días. En caso contrario, puede morir.

Perro perdido lideró el ranking de Netflix en la Argentina en su primera semana.

La película de Netflix, dirigida por Stephen Herek, se basó en el libro Dog gone, a lost pet’s extraordinary journey and the family who brought him home, escrito por Pauls Toutonghi. El autor de la novela se inspiró en un caso real: su cuñado, Fielding Marshall, vivió este suceso hace más de 20 años, en 1998.

Tras perder a su hija y separarse de su pareja, el hombre encontró el apoyo y el acompañamiento que necesitaba en Gonker, un golden que lo ayudó a recuperar la confianza en sí mismo y contrarrestó la sensación de sentirse solo. Además, la historia fue publicada en el New York Post. El film se rodó en los senderos de los montes Apalaches, cerca de la zona de Blue Ridge Parkway (Estados Unidos).

La historia real tras el film Perro perdido

La enfermedad o el mal de Addison es un trastorno en las glándulas suprarrenales que conlleva a que no produzcan las suficientes hormonas, en concreto, de la cortisol y de la aldosterona. Ese es el resultado de la secreción deficiente de mineralocorticoides y de glucocorticoides, que es causado por la destrucción inmunomediada de la corteza adrenal de perros y gatos, principalmente.

Así la padece Gonker, tanto en el film como en la vida real. Aunque, según consignó el diario español 20 minutos, se observaron algunas diferencias entre la producción y los hechos de 1998. La madre de Fielding Marshall instalaría un centro de mando en su hogar, con el objetivo de encontrar al preciado animal que colmó sus días de amor. Además, contaba con un mapa detallado y llamaba constantemente a las comisarías de policía, a los hospitales veterinarios y a los medios de comunicación.

La madre de Fielding Marshall se sumó a la búsqueda exhaustiva de Gonker. Instagram: fields.marshall

El hombre que inspiró Perro perdido, a quien da vida el actor Rob Lowe vive en Chile desde el 2006. Allí conoció a su pareja y tuvo dos hijos. Además de, por supuesto, contar con la compañía de un animal.

Junto al intérprete de El ala oeste de la Casa Blanca, participaron del elenco John Berchtold y Kimberly WIlliams-Paisley como personajes principales.

