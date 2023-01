Con algunas sorpresas, Netflix presentó sus estrenos de películas para 2023

escuchar

Este 2023 promete nuevos estrenos y esperados regresos para los amantes del cine y del entretenimiento. Netflix lanzó su programación anual y entre sus apuestas se destacan reconocidos cineastas y estrellas de Hollywood. Varias secuelas también formaran parte de la oferta de la plataforma, que anunció -para alegría de los fanáticos- Misterio a la vista, con Adam Sandler y Jennifer Aniston interpretando a dos detectives privados, y Misión de rescate 2, que otorga una considerable dosis de acción de la mano de Chris Hemsworth.

También hay gran expectativa por el protagónico de Julia Roberts en Leave the World Behind y por el estreno de comedias románticas como Tu casa o la mía, con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, y los enredos familiares de A Family Affair, con Nicole Kidman y Zac Efron. Jennifer López encarnará a una mercenaria en The Mother, y Millie Bobby Brown y Angela Bassett toman las riendas de Damsel, la nueva y esperada aventura fantástica pensada para toda la familia.

Los estrenos de Netflix en 2023

El primer mes del año abre el telón con Perro perdido, Jung_E , y Ustedes . Pero el estreno más esperado tendrá el lugar el 31 de enero de la mano de Pamela Anderson: Una historia de amor, que promete ser un retrato íntimo y humanizador de una de las rubias más famosas del mundo siguiendo toda su trayectoria, desde sus inicios hasta el esplendor de su carrera y sus múltiples facetas: la de sex symbol internacional, la de actriz, la de activista y la de madre.

Pamela Anderson: Una historia de amor se estrena el 31 de enero por Netflix Netflix

El primer trimestre del año le abrirá paso a varias producciones, entre las que destacan Espíritu libre, que cuenta la historia de Jessica Watson (interpretada por Teagan Croft), quien persigue el sueño de convertirse en la persona más joven en navegar sola alrededor del mundo. Por su parte, el galardonado director Sam Pollard (Martin Luther King y el FBI) presenta en la pantalla de streaming Bill Russell: Leyenda, el documental sobre la vida y el legado de Bill Russell, recordado por su desempeño en la NBA y símbolo de la lucha por los derechos civiles. Tu casa o la mía traerá la historia de dos mejores amigos (Reese Witherspoon y Ashton Kutcher) que deciden intercambiar sus casas y estilos de vida por una semana, disparando así nuevas sorpresas y reflexiones sobre sus rutinas y deseos.

Luther: Cae la noche es la encargada de darle continuación en formato largometraje a la galardonada saga televisiva, la trama narra la historia del brillante detective John Luther (Idris Elba) quien anhela recuperar su libertad tras la visita de un asesino serial que aterroriza Londres. Adam Sandler y Jennifer Aniston volverán a ponerse en la piel de dos detectives a tiempo completo tratando de hacer despegar su agencia de investigadores privados en Misterio a la vista, cuyo estreno tendrá lugar el 31 de marzo.

Otra de las apuestas de la plataforma está en el estreno de The mother el 12 de mayo, que cuenta con Jennifer López como protagonista principal de la trama. La historia se centra en la vida de una asesina que decide abandonar la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás, mientras intenta escapar del peligro. Chris Hemsworth vuelve a interpretar a Tyler Rake en Misión de rescate 2, la secuela de la exitosa película de acción que estará disponible a partir del 16 de junio por Netflix. Para los amantes del misterio, El Clon de Tyrone será la especial propuesta calendarizada para el 21 de julio. Heart of Stone y Lift son otras de las producciones que prometen atrapar a la audiencia durante el mes de agosto.

Misión de rescate 2, que otorga una considerable dosis de acción de la mano de Chris Hemsworth Jason Boland - Netflix

El mes de octubre traerá consigo esperados lanzamientos. Con fecha de estreno para el 13, Damsel reproducirá en la pantalla un mundo de fantasías: una obediente damisela acepta casarse con un príncipe hasta que su vida se transforma en toda una travesía cuando se entera que la familia real busca ofrecerla como sacrificio para saldar una antigua deuda. Millie Bobby Brown desplegará todos sus dotes de actriz para representar un personaje en apuros que deberá confiar en su ingenio y voluntad para sobrevivir. Pain Hustlers, dirigida por Daid Yates, y protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans cuenta la historia de una mujer obrera que se ve involucrada en una peligrosa operación de crimen organizado y se podrá reproducir a partir del 27 de octubre.

Damsel, con Millie Bobby Brown Netflix

Hacia fines del 2023 se lanzará The Killer que retrata a un asesino despiadado que se enfrenta contra sus jefes —y contra sí mismo— en una cacería mundial. El 17 de noviembre aterrizará A family affair, un sorpresivo romance que tiene divertidas consecuencias para una chica, su madre y su jefe, una estrella de cine, mientras lidian con las complicaciones del amor, el sexo y la identidad. El elenco está integrado por Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy y Kathy Bates. El 22 de noviembre de la mano de Leo, el actor y comediante Adam Sandler presentará una comedia musical animada sobre el comienzo de la adolescencia y el último año de la escuela primaria visto a través de los ojos de la mascota de la clase.

El 17 de noviembre aterrizará A Family Affair, con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King Netflix

El último mes del año traerá consigo el estreno de Leave The World Behind, una película que cuenta con Julia Roberts y con Ethan Hawke entre las estrellas de su elenco y que narra las vacaciones de una familia que se ven interrumpidas por un par de extraños que traen noticias de un misterioso apagón. A medida que la amenaza se hace inminente, ambas familias deben decidir cuál es la mejor manera de sobrevivir a la crisis, mientras intentan encontrar su lugar en un mundo que se derrumba. Para cerrar la temporada, el 22 de diciembre Netflix lanzará Rebel Moon, la historia de una pacífica colonia situada al borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos de un tirano. La producción cuenta con Anthony Hopkins como la voz de “Jimmy”.

Calendario de estrenos de Netflix para este 2023

ENERO

⬥ Perro perdido - 13 de enero

⬥ Jung_E - 20 de enero

⬥ Ustedes - 27 de enero

⬥ Pamela Anderson: Una historia de amor - 31 de enero

FEBRERO

⬥ Espíritu libre - 3 de febrero

⬥ Bill Russell: Leyenda - 8 de febrero

⬥ Tu casa o la mía - 10 de febrero

⬥ Tenemos un fantasma - 24 de febrero

MARZO

⬥ Luther: Cae la noche -10 de marzo

⬥ The Magician’s Elephant - 17 de marzo

⬥Misterio a la vista - 31 de marzo

ABRIL

⬥ Guía de viaje hacia el amor - 27 de abril

MAYO

⬥ The Mother - 12 de mayo

JUNIO

⬥ Misión de rescate 2 - 16 de junio

JULIO

⬥ El clon de Tyrone - 21 de julio

AGOSTO

⬥ Heart Of Stone - 11 de agosto

⬥ Lift - 25 de agosto

OCTUBRE

⬥ Damsel - 13 de octubre

⬥ Pain Hustlers - 27 de octubre

NOVIEMBRE

⬥ The Killer - 10 de noviembre

⬥ A Family Affair - 17 de noviembre

⬥ Leo - 22 de noviembre

DICIEMBRE

⬥ Leave The World Behind - 8 de diciembre

⬥ Rebel Moon - 22 de diciembre

