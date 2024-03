Escuchar

Con el arribo de Ca7riel y Paco Amoroso a la grilla, el anuncio de horarios y escenarios, ya está conformado el mapa que permitirá a los que asistan al Lollapalooza Argentina 2024 armar sus propios rompecabezas . Esto es tanto para alguna de las jornadas o para las tres, que este año quedaron programadas para el 15, el 16 y el 17 de este mes, en su casa de siempre, el Hipódromo de San Isidro.

Se sabe, desde hace tiempo, que la grilla artística está encabezada por bandas y solistas como Blink 182, Arcade Fire, Sza, Sam Smith, Feid y Limp Bizkit, pero ahora se pueden establecer los itinerarios posibles y hasta arriesgar con artistas ascendentes que abren cada día de festival y están al principio de esa grilla. Las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán a las 11.30 durante las tres jornadas del festival. El puntapié inicial estará a cargo de una troupe femenina de artistas. Paula Prieto, Juana Rozas y la multiinstrumentista Daniela Milagros que, con apenas 19 años, tuvo el honor de ser telonera de Slash. Durante esa primera jornada habrá rock para todos los gustos, con Mujer Cebra, Winona Riders, Peces Raros –en su amalgama electrónica–. También por el lado de la electrónica figura Mariano Mellino, luego el pop de Juliana Gattas y el rap de YSY A. Ya cuando la noche comience a ser protagonista, el punk rock de The Offspring ganará el escenario y una hora después será el turno de los Arcade Fire. Más tarde llegarán Blink-182, el dúo francés The Blaze y, para el cierre del día de apertura, el celebrado DJ y Diplo.

BLINK-182, una de las bandas principales de este Lollapalooza Prensa Lollapalooza

Además de Ca7riel y Paco, en los últimos días también se sumó a la grilla la canadiense Jessie Reyes y hubo que lamentar la baja de otros artistas, como Christian Castro. En el último tiempo el cantante mexicano viene trabajando su perfil metalero, con una banda bautizada como La Esfinge, que fundó hace una década en México y reflotó en una versión argentina, el último año. Sin embargo, su participación en el Lolla no estaba orientada a ese perfil sino a su trabajo como solista pop. Pero no podrá ser esta vez para Christian, lo mismo que para otros que no estarán en la edición 2024: Dove Cameron, Jaden y Rina Sawayama tampoco se presentarán.

Esta es la grilla completa, con escenarios y horarios:

Viernes 15

Escenario Flow

PAULA PRIETO | 12.00 a 12.30

DANIELA MILAGROS | 13.00 a 13.30

WINONA RIDERS | 14.15 a 15.00

JERE KLEIN | 15.45 a 16.45

GRUPO FRONTERA | 17.45 a 18.45

Dexter Holland, de The Offspring Diego Lima - LA NACION

THE OFFSPRING | 19.45 a 20.45

BLINK-182 | 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

MUJER CEBRA | 12.30 a 13.00

PACIFICA | 13.30 a 14.15

JULIANA GATTAS | 15.00 a 15.45

FLETCHER | 16.45 a 17.45

YSY A | 18.45 a 19.45

ARCADE FIRE | 20.45 a 22.15

DIPLO | 23.45 a 1.00

Arcade Fire Prensa Lollapalooza

Escenario Alternative

EL CULTO CASERO | 13.00 a 13.30

JAZE | 14.15 a 15.00

NSQK | 15.45 a 16.45

PECES RAROS | 17.45 a 18.45

CATRIEL & PACO AMOROSO | 19.45 a 20.45

Ca7riel, uno de los últimos ingresos a la grilla del Lolla 2024

THE BLAZE | 22.30 a 23.30

Escenario Perry’s

JUANA ROZAS | 12.15 a 13.00

FIAH MIAU | 13.15 a 14.00

ONEY1 | 14.15 a 15.00

EVLAY | 15.30 a 16.15

BB TRICKZ | 16.30 a 17.00

SAIKO | 17.15 a 18.15

MARIANO MELLINO | 18.30 a 19.45

MK | 20.00 a 21.00

DOM DOLLA | 21.15 a 22.15

Sábado 16

Escenario Flow

JOELLE | 12.15 a 12.45

UN VERANO | 13.15 a 13.45

LUCA BOCCI | 14.15 a 15.00

LATIN MAFIA | 15.45 a 16.45

JUNGLE | 17.45 a 18.45

Sza, una de las protagonistas de Lollapalooza 2024

PHOENIX | 19.45 a 20.45

SZA | 22.15 a 23.30

Escenario Samsung

MAR MARZO | 12.45 a 13.15

SANTI MUK | 13.45 a 14.15

BLAIR | 15.00 a 15.45

KENIA OS | 16.45 a 17.45

MIRANDA! | 18.45 a 19.45

SAM SMITH | 20.45 a 22.15

ABOVE & BEYOND | 23:30 a 00.45

Escenario Alternative

BABEBLADE | 12.15 a 12.45

SANTI CELLI | 13.15 a 13.45

LIA KALI | 14.15 a 15.00

KOINO YOKAN | 15.45 a 16.45

NOTHING BUT THIEVES | 17.45 a 18.45

OMAR APOLLO | 19.45 a 20.45

THE DRIVER ERA | 22:15 a 23.15

Escenario Perry’s

GAROTO 3000 | 12.30 a 13.15

ILL QUENTIN | 13.45 a 14.30

MECHAYRXMEO | 14.45 a 15.30

CHICO BLANCO (LIVE) | 15.45 a 16.45

FRANZIZCA | 17.00 a 18.00

BM | 18.30 a 19.30

ROBLEIS | 20.00 A 21.00

LOUD LUXURY | 21.15 a 22.15

TIMMY TRUMPET | 22.30 a 23.30

Domingo 17

Escenario Flow

FIN DEL MUNDO | 12.15 a 12.45

ABRIL OLIVERA | 13.15 a 13.45

GALE | 14.30 a 15.15

DAYGLOW | 16.00 a 17.00

BANDALOS CHINOS | 18.00 a 19.00

Bandalos Chinos Leandro Frutos - Prensa Lollapalooza

THIRTY SECONDS TO MARS| 20.00 a 21.00

FEID | 22.00 a 23.30

Escenario Samsung

JOVEN BREAKFAST | 12.45 a 13.15

FERMIN | 13.45 a 14.30

EL ZAR | 15.15 a 16.00

JESSIE REYEZ | 17.00 a 18.00

HOZIER | 19.00 a 20.00

LIMP BIZKIT | 21.00 22.00

MEDUZA | 23.30 A 00.45

Escenario Alternative

MAT ALBA | 12.15 a 12.45

NENAGENIX | 13.15 a 13.45

XIMENA SARIÑANA | 14.30 a 15.15

LEÓN LARREGUI | 16.00 a 17.00

PIERCE THE VEIL | 18.00 a 19.00

BHAVI | 20.00 a 21.00

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | 22.15 a 23.15

Bhavi Prensa Lollapalooza

Escenario Perry’s

CANALS | 12.15 a 13.00

TRUCHA | 13.15 a 14.00

AKRILLA | 14.15 a 15.00

ANITA B QUEEN | 15.15 a 16.00

ALEJO ISAKK | 16.15 a 17.00

FMK | 17.30 a 18.30

MESITA | 18.45 a 19.45

OVERMONO | 20.00 a 21.00

DOMBRESKY | 21.15 a 22.15

ZHU | 22.30 a 23.30

Los side shows

Pierce the Veil, con un show en formato más íntimo en Niceto Club, el 18 de marzo, es la última banda que se suma a la serie de conciertos pre y post festival, que se realizarán en otros escenarios. Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & the Lizard Wizard son los otros grupos a los que el público podrá disfrutar fuera del clima festivalero. Así quedó conformada la agenda de shows y las salas.

Antes del Lolla. El jueves 14, Phoenix se presentará en el C Complejo Art Media, Omar Apollo en Niceto Club y The Driver Era en el Teatro Vorterix.

Después del Lolla. El lunes 18, King Gizzard & the Lizard Wizard tocará Teatro Vorterix y Pierce The Veil en Niceto Club.

Phoenix Prensa Lollapalooza

Kidzapalooza

Como cada año, el festival paralelo es para los niños. El Kidzapalooza contará en esta edición con 18 propuestas musicales (seis por día, en promedio) que estarán encabezadas por varios de los referentes del espectáculo infantil. Topa, Panam y Plim Plim. La grilla de cada día ya está anunciada. Además, habrá talleres y actividades referidas al rap, el skate, la ecología, el arte y una zona de baile.

Grilla del Kidzapalooza de Argentina 2024

El toque gourmet

Entre los cambios de esta edición, el festival le dio un nuevo giro a su propuesta gastronómica, con más de 50 puestos. Según sus organizadores “la propuesta gastronómica no se quedará atrás” entre tanto despliegue artístico que animará los tres días en todos sus escenarios. “La propuesta foodie para esta novena edición presentará su propio line up de la mano de las figuras más destacadas de la cocina mundial. Los chef más reconocidos del mundo se suman a la experiencia #LollaAR que paraliza la agenda cultural cada año en marzo, para compartir recetas increíbles que van desde la simpleza y el sabor exótico de una de las gemas brasileñas como el açai, hasta la sofisticación de la comida peruana y sus ceviches escandalosos. Habrá también propuestas variadas para los amantes del street food y también para aquellos que disfrutan de un estilo más cercano al fine dining, las propuestas serán para todos. No estarán ausentes tampoco, las mejores carnes argentinas, merecedoras de reconocimiento mundial, ni tampoco la cocina de autor italiana o la influencia nipona”, anticipan los organizadores. “Como en ediciones anteriores, la modalidad de pago será a través de Lollacashless, el sistema que permite cargar dinero directamente en las pulseras de los asistentes para poder adquirir productos gastronómicos y comprar merchandising. Este es el único medio de pago habilitado dentro del predio”.

