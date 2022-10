Los 8 escalones: ganó los tres millones y tuvo un gesto que sorprendió a todos

escuchar

Día a día son varias las personas que despliegan sus conocimientos en diversos temas para jugar por el gran premio que ofrece Los 8 escalones del millón (eltrece). La competencia requiere saber un poco de todo, tener memoria y nunca perder la concentración. El ganador no es siempre el que responde bien la última pregunta, sino que también puede ser el que tiene mayor cantidad de respuestas correctas en comparación con su contrincante. Sin embargo, esta semana ocurrió algo muy particular: una participante ganó tres millones y le dieron la posibilidad de ir por más, pero tomó una decisión que emocionó a todos.

Jimena decidió apostar a todo o nada por el millón de pesos. Durante la emisión del miércoles a la tarde, Guido Kaczka - el conductor - contó que era de Villa Luro, que quería usar el dinero para mudarse a un lugar más grande con su familia y tenía cinco trabajos: en un colegio, en dos clínicas, en un consultorio externo y en uno particular. Ante la pregunta de como hacía para administrarse, la mujer explicó que hacía uno por día y a veces dos. “Soy psicopedagoga y docente de arte”, comentó.

Los 8 escalones del millón

Tras responder correctamente las preguntas necesarias, logró llegar a la final junto a Míriam. Pero el duelo tenía una característica particular. La que ganaba no solo se llevaba un millón de pesos, sino también la oportunidad de volver a la noche y jugar por dos millones de pesos más, es decir, tres millones en total. Quién obtuvo la victoria fue Jimena y efectivamente decidió ir por todo y continuar en carrera.

Su desempeño en la edición nocturna también fue bueno y llegó a la final con Candela. Martín Liberman fue el encargado de leer la pregunta de deportes, que podía ser la decisiva: “¿Qué futbolista fue el goleador del mundial FIFA de mayores ‘Rusia 2018′?”. Las opciones eran cuatro: a) Cristiano Ronaldo, b) Harry Kane, c)Kylian Mbappé y d) Lionel Messi. Ambas se inclinaron por el jugador francés que actualmente se desempeña en el París Saint Germian (PSG) y, tras algunos minutos de nerviosismo y mucho suspenso, llegó la hora de la verdad.

La participante se emocionó hasta las lágrimas y recibió elogios tanto del jurado como del conductor (Foto: Captura de video)

La respuesta correcta era la b, no obstante, por mayor cantidad de respuestas correctas acumuladas a lo largo del juego, la mujer de Villa Luro se consagró como ganadora. “Jimena, tres millones de pesos, diferencia de tres luces. En la primera edición un millón. No se equivocó nunca en el recorrido de los escalones y esta noche tampoco”, reconoció el conductor.

Con la emoción a flor de piel, la participante no paraba de agradecer y asegurar: “no caigo”. Con cheque en mano y algunas lágrimas que le brotaban de los ojos pudo encontrar su voz y dijo: “No lo puedo creer, es demasiado”. No obstante, Guido la corrigió y reconoció todo su trabajo: “Ella hizo demasiado, lo logró”.

Pero no fue el único que la felicitó por consagrarse como ganadora. Carmen Barbieri también tuvo unas sentidas palabras. “Jimena, estoy emocionada, no puedo creer el camino recorrido. Estuviste impecable. Si estuviste nerviosa no se notaba. Yo estaba más nerviosa que vos”, le reconoció a la participante, quien indicó que iba a destinar el dinero a la fiesta de 15 de su hija. “Cumple el año que viene y no estaba dentro del presupuesto”, advirtió.

Jimena se llevó un cheque por tres millones de pesos (Foto: Captura de video)

Pero, antes de que terminara el programa, el conductor le hizo una pregunta clave. Le recordó que los tres millones ya eran suyos, pero tenía la oportunidad de sumar un millón más y, si los ganaba, podía competir otra vez y apostar a acumular un total récord de seis millones de pesos. “¿Volves?”, le preguntó. Pero, ella tuvo una respuesta que sorprendió a todos.

“Le voy a dejar el lugar a Candela”, sostuvo, y explicó el por qué de su decisión: “Hasta acá llegué, no voy a tentar a la suerte. Era lo que necesitaba y lo que estaba buscando”. No obstante, el conductor volvió a preguntarle si estaba segura, y ella dijo que sí. De esta manera, le dio una nueva oportunidad a la otra participante, quien con mucha emoción aceptó tomarla.

