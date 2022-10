Fue a los 8 escalones del millón y se sonrojó al admitir cómo se conoció con su novia: “¿Dónde?”

escuchar

Son muchas las personas que pasan por Los 8 escalones del millón (eltrece) con la intención de alcanzar el tan ansiado premio, pero son muy pocas las que cumplen ese objetivo. Aunque el público suele recordar con más facilidad a aquellos que lo logran, algunos de los participantes -a pesar de quedar en el camino- consiguen destacarse ante la mirada de los televidentes. Así sucedió el viernes por la tarde, cuando Matías protagonizó un divertido momento al revelar cómo conoció a su novia.

Los 8 escalones del millón: el participante sorprendió al contar dónde conoció a su novia

Los 8 escalones del millón es uno de los programas más vistos de la programación actual y, en consecuencia, desde la producción de eltrece tomaron la decisión de que saliera al aire dos veces por día: una a la tarde y otra a la noche.

La popularidad del concurso de preguntas y respuestas se debe a una sumatoria de factores. A la simpatía de Guido Kaczka, quien ocupa el rol del conductor, y a las múltiples celebridades que se encuentran en el jurado se le agrega el suspenso, la diversión de que todos pueden jugar desde sus casas y, finalmente, las historias de vidas de los participantes, que van desde conmovedoras e inspiradoras hasta cómicas y llamativas.

Matías trabaja en una empresa consultora y quería el millón para comprar lo que le falta antes del nacimiento de su primer hijo captura de video

Es común que los presentes en el estudio terminen bañados en lágrimas al oír los relatos de superación de algunos de los concursantes. No obstante, en el caso del viernes a la tarde sucedió todo lo contrario. Matías, empleado de una consultora, logró arrancar un par de sonrisas al contar cómo conoció a su novia.

Apenas empezado el juego, se ofreció a dar un paso al frente y contestar una de las primeras rondas de preguntas que, en ese caso, correspondían a la temática de música y entretenimiento. En esa ocasión, Guido -antes de leer la consigna- quiso saber un poco más sobre él y se detuvo a charlar sobre su vida.

Interesado, se intrigó sobre quién lo anotó en el programa. “¿Fue una idea tuya anotarte acá?”, cuestionó. Tras revelar que fue su novia quien lo inscribió en el concurso, detalló: “Sí, vemos siempre el programa y nos anotó a los dos, pero me llamaron a mí”.

Matías admitió que fue su novia quien lo anotó en Los 8 escalones del millón captura de video

En la misma línea, el conductor disparó: “¿Y hace cuánto salen?”. Con una sonrisa, reveló que están hace un año y, en cuanto su interlocutor quiso saber cómo se conocieron, no pudo evitar sonrojarse. Luego de un par de segundos en los que dudó si decirlo o no, admitió que la relación empezó cuando matchearon -es decir, cuando ambos se dieron Me Gusta- en Tinder, una popular aplicación de citas.

A pesar de que ese tipo de plataformas tienen la fama de ser únicamente para encuentros casuales o poco serios, Matías dejó en claro que para él fue la oportunidad perfecta para conocer el amor. Es que no solo está en pareja, sino que están en la dulce espera de su primer hijo juntos.

La respuesta del participante de Los 8 escalones del millón hizo reír a los integrantes del jurado captura de video

Más avanzada la competencia, explicó que el millón estaría dedicado al bebé, quien podría nacer en cualquier momento. “Faltan comprar algunas cositas”, expresó. Tristemente, quedó eliminado en uno de los primeros escalones y no pudo llegar a la final.

LA NACION