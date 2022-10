escuchar

Los 8 escalones del millón (eltrece) debutó en la pantalla chica muchos años atrás y, en todo ese tiempo, fueron cientos de personas las que desfilaron por el colorido e iluminado estudio. Aunque la mayoría quedó en el olvido, algunos pocos lograron destacarse, ya sea por sus conocimientos, sus emotivas historias de vida o por alguna característica llamativa. En la noche del jueves, Máximo se sumó a este grupo gracias a su particular risa, la cual desconcertó en repetidas ocasiones a Guido Kaczka, el conductor.

Se llevó el millón en Los 8 escalones y su reacción desconcertó a Guido Kaczka: “¿De qué te reís?”

Como todas las noches, Guido Kaczka le dio la bienvenida a un nuevo grupo de valientes que se animaría a poner a prueba sus conocimientos frente al batallón de cámaras. Ellos deberían contestar, escalón tras escalón, las preguntas presentadas por la capo cómica Carmen Barbieri, la modelo Nicole Neumann, el representante de futbolistas Guillermo Coppola, la cocinera Jimena Monteverde y el cantor de tango Néstor Fabián, quien ocupó el lugar del jurado invitado.

A pesar de cometer algunos errores, a lo largo de la competencia Máximo se destacó gracias a un particular detalle: su contagiosa risa. Cada persona reacciona diferente cuando está invadida por los nervios y, en su caso, no podía parar de soltar sonoras carcajadas que hacían tentar a todos los presentes.

El participante de Los 8 escalones del millón que no podía aguantar la risa captura de video

Lento, pero seguro, el desarrollador de software avanzó hasta el séptimo escalón, en donde se definiría si pasaba o no a la final. La pregunta que lo concretaría era de cine y, al contestar correctamente que la respuesta era Charlie y la fábrica de chocolate dirigida por Tim Burton y basada en una novela del autor británico Robert Dahl, consiguió subir al último nivel.

Al oír que había acertado y al sentir la mirada fija del conductor, no pudo controlar la risa. “No me mires así”, pidió, con el rostro totalmente rojo. Confundido, Guido expresó: “Pero es una situación particular del juego, ¿sabés lo que ocurrió, no?”.

Aún sin darse cuenta de lo que sucedía, respondió: “No... ¿estoy arriba? ¿Llegué?”. La mirada incrédula de su interlocutor fue explicación suficiente y, tras un par de segundos, terminó de comprender que lo único que lo separaba del abultado cheque era la última ronda de preguntas.

La risa del ganador de Los 8 escalones del millón desconcertó a Guido Kaczka captura de video

En esa instancia se enfrentó cara a cara con Perla, quien deseaba el millón para regalarle una parte a la hija y, con el resto, crear un showroom para instalar su negocio de venta de indumentaria. Juntos, estuvieron a una luz verde de empatar hasta que, en un giro inesperado, Máximo se coronó como el ganador.

Luego de celebrar bañado en una lluvia de papeles dorados, caminó con el conductor hasta el primer escalón -costumbre que instaló uno de los pocos participantes que logró ganar tres millones- para preguntarle si volvería por el segundo. En el camino, el hombre de 31 años dejó escapar varias carcajadas más. “¿De qué te reís?”, lo cuestionó, divertido, Kaczka.

El ganador de Los 8 escalones del millón le cedió su lugar a la otra finalista captura de video

Finalmente, cuando recibió la invitación, expresó: “La verdad es que vine con la intención de volver. Pero me encantaría volver a ver a Perla para que lo vuelva a intentar. Así que le cedo la chance a ella”. Con ese gran gesto, abandonó el programa con el millón en mano y le dio una nueva oportunidad a su contrincante, quien aceptó sin dudar.

