Los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer explotaron contra Netflix :“Hacen dinero con la tragedia”

Jeffrey Dahmer es el nombre que más resuena en las últimas semanas. No se trata de una estrella del cine, un médico ni de un artista, sino del denominado Monstruo de Milwaukee cuya historia fue recreada por Netflix en una serie tanto estremecedora como imposible de no ver. Con un total de diecisiete asesinatos cometidos entre 1978 y 1991, el joven se convirtió en sinónimo del terror y la maldad. A casi 30 años de haberse descubierto los hechos, el espanto resurge para encender la polémica entre los familiares de las víctimas.

El género de true crimen atraviesa una etapa a puro éxito en las plataformas de streaming. Los documentales o mini series son el formato ideal para narrar aquellos hechos reales que supieron estremecer al mundo, al demostrar la capacidad de maldad del ser humano. Asesinatos, torturas y tramas terroríficas se convirtieron en la elección predilecta de la audiencia. Con este recurso audiovisual, se rememoran aquellas historias que habían quedado en el pasado y que, como en aquel entonces, vuelven a causar escalofríos.

Ryan Murphy plasmó los asesinatos de Jeffrey Dahmer en una miniserie de Netflix.

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer es uno de los más recientes entrenos de Netflix, que responde a la perfección con el género en auge, en el que se relatan los escalofriantes asesinatos cometidos. Durante 13 años, este hombre tuvo como víctima a pares con quienes mantenía relaciones sexuales, luego asesinaba y guardaba sus restos, para comérselos o simplemente atesorarlos como trofeos.

Por más de una década, el joven se manejó con total impunidad tanto para la captura como para los posteriores asesinatos de sus parejas sexuales, hasta que el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards huyó de las perversas manos de Jeffrey, y lo denunció. Cuando la Policía inspeccionó su departamento realizaron macabros hallazgos que iban desde fotografías de los crímenes que cometió hasta restos de cráneos en el lugar.

El asesino en serie Jeffrey Dahmer es el tema del video más visto de Bailey Sarian Getty Images

La recreación de esta historia que mantuvo en vilo al mundo se trata de una puesta en escena con nivel de realismo que llevó a la audiencia a realizar comparaciones respectos a los hechos reales con la actuación de los actores, como la reconstrucción casi idéntica de las composiciones de las escenas, tal cual como ocurrieron.

El enojo de los familiares de las víctimas: “Simplemente lo hicieron”

Un reciente video compartido en TikTok pone en evidencia la construcción de la historia con los detalles tenidos en cuenta, lo que generó gran ovación en el público. En el contenido se realiza una comparación del juicio real llevado a cabo a Jeffrey al momento que hace su exposición Rita Isbell, hermana de la víctima Errol Lindsey, con la puesta en escena de la miniserie. Desde el vestuario hasta los gestos y entonación de las palabras son recreadas con gran nivel de exactitud, que generó una increíble reacción en la audiencia.

Rita Isbell

Al mismo tiempo que este video generó una aceptable repercusión, fue la propia Rita quien, a 30 años del crimen de su hermano y tras el estreno del documental, rompió el silencio al verse en aquel lugar. Contrario al imaginario social, sobre una positiva visualización de la puesta en escena, la mujer se mostró en contra de la exposición. “Cuando vi parte de la serie me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre aparecer en la pantalla y a esa mujer decir textualmente lo que yo había dicho. Si no lo supiera, realmente habría pensado que era yo. Su pelo era como el mío, llevaba la misma ropa y por eso sentí que revivía todas las emociones que sentí entonces”, expresó la mujer en diálogo con Business Insider.

En la misma línea, aseguró que no tuvo ningún tipo de injerencia en la ficción ni estaba anoticiada que sería parte. “Creo que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentiríamos al hacerse la serie. No me preguntaron nada, simplemente la hicieron”, aseguro al mismo tiempo que indicó que su enojo no está relacionado al pedido de dinero que podría hacer, sino a la crudeza de los hechos que tuvo que atravesar y ahora revivir, aunque no vio completa la miniserie sino solo el capítulo donde ella fue representada. “No necesito verlo, lo viví. Sé exactamente lo que pasó”, aseguró.

Con respecto al discurso que expresó al momento del juicio, Rita afirmó que sus palabras no fueron ensayadas, sino que frente al asesino de su hermano dijo lo que sentía. “Mi plan era subir ahí y decir cómo hizo sentir a mi madre y el daño que le hizo, pero no. Cuando me puse delante de su cara todo cambió. Reconocí el mal, estaba cara a cara con el puro mal”, indicó y fue en ese momento que decidió sus palabras debido a que sintió que durante el juicio Jeffrey fue “retratado como si estuviera tan fuera del control pero tenía que tenerlo para hacer las cosas que él hizo”.

Por último, indicó que a pesar de la molestia que le causó la miniserie al rememorar viejos dolores, destacó un beneficio que le causó al poder afrontar todo nuevamente, de una forma distinta sin enojo. Como así también poner en evidencia la existencia de la hija de su hermano, que nació casi al mismo tiempo que su padre fue asesinado.

El capítulo más destacados en las redes sociales

La construcción de la historia tiene diversas vetas que fueron replicadas en redes sociales, debido a la gran crudeza de los hechos, que lo transforman en inverosímiles. Sin embargo, los usuarios de redes sociales destacaron como “particular y desgarrador” el episodio en el que el caníbal asesina a Anthony Hughes, un joven mudo que se convirtió en la víctima número 11.

Según los expedientes, el asesino aplicó con “Tony” la misma dinámica que con todos: invitarlo a su departamento, tener relaciones sexuales y drogarlo para luego matarlo y desmembrarlo. En principio, el joven era buscado por su familia como persona desaparecida, pero tras la denuncia contra el asesino, la verdad salió a la luz, con un desgarrador final.

En redes sociales, se rememoraron la actitud de Shirley Hughes, la madre de Tony, durante el juicio a Jeffrey Dahmer, donde los familiares tuvieron lugar para atestiguar. Allí la mujer recitó un poema en honor a su hijo.

Poema

El poema para la víctima

“¿Por qué soy una víctima en tu mundo cruel y despiadado,

a pesar de que no puedo hablar en voz alta?

Escúchame de todos modos

trata de tener piedad de mis gemidos

Mira las lágrimas que se derraman por mi rostro

Date cuenta de que cada uno es un grito de ayuda

Date cuenta de que mis señales te están mostrando que quiero vivir

Dime qué es lo que te hecho

para convertirte en un monstruo

para convertirte en un maníac

para convertirte en un demonio

Mi dios, ¿Quién eres? ¿Qué eres?

Nunca me has mostrado este lado tuyo

Puse mi confianza en ti,

pensé que eras mi amigo hasta el final,

pero no te conocía tan bien como pensaba

Nunca sentí que el final sería así

¿Hay alguien que pueda ayudarme?

¿Mamá, papá, hermana, hermano, alguien

Por favor, ayúdenme

¿Qué me está pasando?

Todo parece ir más lento

Estoy confundido, estoy somnoliento

Mi coordinación se ha contaminado

Amigo mío, ¿qué es lo que me has dado?

¿Qué es lo que me estás haciendo?

Estoy indefenso

¿Es emocionante para ti saber que no puedo defenderme?

¿Y que la lucha más dura de mi vida

es luchar por mantener los ojos abiertos,

con la esperanza de ver el amanecer de un nuevo día?

Sin embargo, tienes control total sobre mí

Mi vida está en manos de alguien que fue un amigo,

pero se convirtió en un extraño

quien se ha convertido en mi peor pesadilla

Pero un día sé que te atraparán

crees que eres bueno en lo que estás haciendo

Recuerda que todo lo que se haya hecho en la oscuridad,

saldrá a la luz y el mundo entero sabrá lo feo que eres en realidad

Mamá, me fui.

Mi esperanza, mi aliento, mi deseo de vivir,

me ha sido arrebatado contra mi voluntad y emocionalmente

Sé que hay una espina que te perfora el corazón día y noche debido a esto

pero no estoy muy lejos

cuando tienes frío, te rodeo con mis brazos para calentarte.

Si te pones triste, suavemente tomaré tu corazón y te animaré

Si sonríes, sonreiré junto a ti

y cuando estés feliz, me convertiré.

lo sabré, porque lo estás pensando

2 dedos y un pulgar significan “te amo” en lenguaje de señas

mi hijo era sordo.

Cuando llores, toma una lágrima

y colócala afuera en la repisa de tu ventana

Y cuando pase, la cambiaré por uno de mis dos dedos y un pulgar, mamá”.

El final de Jeffrey Dahmer

A los 32 años, el asesino confeso fue condenado a 15 cadenas perpetuas, equivalente a 941 años en prisión. Fue alojado en la prisión Columbia en Wisconsin. Cuando apenas transcurría su tercer año de prisión, el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por su compañero Christopher Scarver, mientras ambos realizaban tareas de limpieza juntos.