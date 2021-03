Los mejores y peores capítulos de las series más recomendadas en IMDb

Muchas veces sucede que buenas series tienen algún que otro episodio que es mejor olvidar. Varios programas notables y galardonados incluyen entre sus temporadas capítulos que son fuertemente rechazados por el público.

Un usuario de Reddit compartió un listado de los episodios mejor y peor puntuados de las series mejor valoradas, según IMDb (Internet Movie Database), la base de datos más popular en Internet en torno a la cinematografía y la pantalla chica.

El cuadro con el detalle Reddit

Planet Earth II

El documental de la vida silvestre, de David Attenborough, está puntuado con 9,5 puntos. Sin embargo, el capítulo 5, llamado Grasslands, dedicado a los pastizales, solo obtuvo un puntaje de 8,5.

Planeta Tierra II, de Attenborough imdb

Su mejor episodio es el primero, Islands, que obtuvo 9,4 puntos.

Planet Earth

Con un puntaje general de 9,4, el quinto episodio, Deserts, sobre las especies de vida silvestre que se adaptaron a diferentes tierras áridas, solo alcanzó 8,6 puntos.

Planeta Tierra, de David Attenborough imdb

Se considera que el primer capítulo del documental, From pole to people, que también es de Attenborough, es el mejor, dado que recibió una valoración de 9.

Band of Brothers

Band of Brothers fue una reconocida serie de Tom Hanks y Steven Spielberg imdb

La miniserie de 2001 producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, que narra las vicisitudes reales de una compañía de paracaidistas de elite durante la Segunda Guerra Mundial, está calificada con un 9,4.

A pesar de su excelente crítica, su primer episodio, Currahee, solo obtuvo 8,7 puntos. En cambio, el noveno, Why we fight, alcanzó 9,5 puntos

Breaking Bad

La galardonada serie, que está puntuada con un 9,5, tiene un capítulo que generó una gran polémica. Se trata de La mosca, en la temporada número tres. Durante el décimo episodio, el insecto entra en el pulcrísimo laboratorio de Walter White y Jesse Pinkman, amenazando con alterar la “pureza” del lugar. Los hombres se obsesionan cazándola, y en el proceso revelan la volatilidad del vínculo que los une.

Fue un episodio aislado, que prácticamente se desentendió de todo lo que sucedía alrededor para hacer foco exclusivo en los dos protagonistas y sus miserias. Pero la propuesta no convenció a todos por igual, y el que para muchos es un capítulo perfecto por lo audaz de su propuesta, para otros es un cúmulo de escenas agobiantes que definitivamente no conducen absolutamente a nada. Al día de hoy, el episodio de La mosca es, para bien o para mal, uno de los hitos de Breaking Bad, y otra muestra de lo arriesgada que era esa serie y de las libertades que muchas veces logró permitirse.

Por otro lado, se considera que el mejor episodio del programa es el 14 de la temporada cinco, Ozymandias, que recibió el mayor reconocimiento: 10.

Chernobyl

Trailer de Chernobyl - Fuente: YouTube

La miniserie, que se centra en el accidente ocurrido en la central nuclear de Chérnobil, Ucrania, en abril de 1986, supo cautivar al público y alcanzó un puntaje general de 9,4 en la plataforma virtual.

Sin embargo, la mayoría de sus capítulos oscilan entre un 9,6 y un 9,9 puntos. En cambio el primer capítulo, llamado 1:23:45, obtuvo 9,5. Por su parte, el mejor episodio de la serie es el el último, Vichnaya Pamyat, que recibió 9,9 puntos.

Blue Planet II (Planeta azul II)

Trailer de Planeta Azul II, relatado por Gael García Bernal

El documental de siete episodios, que tardó en rodarse cuatro años y recorre todos los ambientes marinos del globo, obtuvo 9,3 puntos. Sin embargo, el último capítulo, Our Blue Planet, solo recibió un puntaje de 8,3.

Por el contrario, se considera que el mejor episodio es el primero, One Ocean, con 9,1 puntos.

The Wire

The Wire

La producción de HBO, que duró cinco temporadas y salió al aire entre 2002 y 2008, está catalogada con 9,3, y el capítulo con menos puntaje es el primero de la segunda temporada. Ebb Tide solo recibió 7,9 puntos

El mejor episodio es el décimo de la quinta temporada, que se llama 30, con un puntaje de 9,6.

Our Planet

Tráiler de" Nuestro Planeta" - Fuente: Netflix

La serie documental de Attenborough que se centra en la amplitud de la diversidad de hábitats en todo el mundo, desde la remota naturaleza ártica y los misteriosos océanos profundos hasta los vastos paisajes de África y las diversas selvas de América del Sur, tiene 9,3 puntos en la plataforma virtual.

A pesar de haber sido ampliamente celebrada, el quinto episodio, From Deserts to Grasslands, que muestra a los elefantes del desierto en busca de sustento, los bisontes que deambulan por las praderas de América del Norte y las orugas que viven bajo tierra, recibió un puntaje de 8,8.

Por el contrario, el segundo episodio, Frozen Worlds, recibió un calificación de 9,2.

Cosmos: Una odisea en el espacio-tiempo

La miniserie de 13 capítulos que trata sobre la exploración del descubrimiento de las leyes de la naturaleza y las coordenadas en el espacio y el tiempo, está valorada con un 9,3 en IMDb, y su sexto episodio, Deeper, Deeper, Deeper Still, obtuvo solamente 8,8 puntos.

Cosmos: Una odisea en el espacio-tiempo (2014) imdb

Se considera que el mejor episodio de la serie es el número13, Unafraid from the dark, que alcanzó los 9,5 puntos.

Cosmos

La serie de 1980 de Carl Sagan, en la que explica conceptos científicos como la relatividad y examina la posibilidad de viajar en el tiempo, recibió 9,3 puntos.

La serie Cosmos se pregunta por la posibilidad de habitar otros planetas Richard Foreman/FOX

El mejor de sus capítulos es el octavo, Journeys in Space and Time, que tiene 9,2 puntos. En cambio, el peor es considerado Harmony of the Worlds, el tercero, con 8,8.

