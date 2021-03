Susana Giménez compartió imágenes del asombroso jardín de su mansión en Punta del Este

A punto de volver a la pantalla con Porno y Helado, la nueva serie argentina que se estrenará por Amazon Prime Video, Susana Giménez le dio la bienvenida al otoño con un particular video que publicó en su cuenta de Instagram.

“¡Llegó el otoño! Y hay que preparar el jardín para los primeros fríos”, escribió la diva. En las imágenes, Susana camina por una vereda de su estancia “La Mary”, ubicada en la ciudad uruguaya de Punta del Este rodeada de plantas, árboles y flores, en un entorno de ensueño

Lo curioso de la publicación fue la banda se sonido que eligió la estrella de la televisión que acaba de vender uno de sus dos ranchos de lujo en Uruguay. Si bien ella habla del otoño, la música que acompaña las imágenes está en las antípodas de la estación de las hojas secas, y es nada menos que “La primavera”, del compositor veneciano Antonio Vivaldi.

Y mientras Sebastián Estevanez celebraba la publicación, algunos comentaristas se encargaron de hacerle saber que la música no concordaba con el texto, pero todos saben que, si no es que fue intencional, a Susana un furcio no solo no le molesta, sino que puede hacerla reír mucho más de lo que acostumbra.

LA NACION