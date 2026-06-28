Los números de la TV: el triunfo de la selección nacional encendió el rating del sábado

El encendido de la televisión abierta se incrementó notablemente desde el inicio del Mundial FIFA 2026. Desde el jueves 11 de junio, los números de rating de la pantalla chica se duplicaron. No sólo por la transmisión de la mayoría de los partidos que emite Telefe, sino que todos los canales, en mayor o menor medida, tienen enviados especiales que, durante toda la programación, van dando cuenta del mayor evento del año y, por supuesto, del minuto a minuto de la selección nacional.

Obviamente que todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el primer partido del campeón del mundo. Y la Argentina no defraudó, con tres goles de Lionel Messi y un encuentro que revivió la emoción de los mundiales, obtuvo un promedio de 38,1. Sólo en Telefe, el primer encuentro de la Selección contra Argelia promedió 34.8 puntos y fue lo más visto del día. Es la medición más alta de la pantalla chica desde la final del Mundial Qatar 2022, que emitió la TV Pública. En el canal estatal, la albiceleste cosechó 3.3 puntos y quedó segundo en su franja. A esto hay que sumarle los números de TyC Sports en el cable.

Algo parecido pasó con el encuentro contra Austria: Lionel Messi sentenció el partido y volvió a hacer historia. Logró el 2-0 y con esos dos tantos, el rosarino llegó a 18 goles y estiró su récord como máximo goleador de la historia de los mundiales. La transmisión en Telefe marcó 35 puntos de rating. El canal que comanda Federico Levrino logró así un promedio diario de 16,7 puntos y su pico histórico más alto desde 2012. Si se le suman los 12,3 puntos que cosechó TyC Sports y 4,6 de la Televisión Pública, el evento deportivo logró un promedio final de 52 puntos y fue seguido por más de cuatro millones quinientos mil individuos.

¿Qué pasó con el partido Argentina vs Jordania?

Luego de esos resultados futbolísticos y el récord de rating, en los primeros partidos, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el tercer encuentro de la Albiceleste. Nuevamente Telefe programó una extensa cobertura desde la tarde para calentar la pantalla. La transmisión especial arrancó pasadas las 18 con Por el mundo Mundial con 4,7. Mientras tanto, la Televisión Pública puso en el aire el partido de Inglaterra versus Panamá. Marley y Ian Lucas vienen recorriendo todas las sedes donde se juegan los partidos y desde Dallas mostraron el color de la hinchada, recorriendo la ciudad y junto a Roberto Moldavsky visitaron la mítica casa que fue escenario de la exitosa serie de los años 80.

A las 19.15 arrancó Palpitando la previa con un piso de 5,8 puntos. Sofi Martínez estuvo en las inmediaciones del Dallas Stadium junto a Guillermo Panizza, Lucila ‘Tora’ Villar y Grego Rosello, mostrando lo que sucedía en la puerta del estadio antes de que comience el encuentro. Además, desde adentro Maxi López y Miguel Bossio acercaron toda la información y los últimos detalles tácticos del partido.

Como suele suceder en estos casos de eventos masivos que se llevan todo el interés, los canales modifican su grilla para no exponer sus programas. Mirtha Legrand adelantó su “mesaza” para no competir con el partido. La noche de Mirtha Legrand se emitió desde las 20 y se ubicó segunda en la franja. Graciela Pal, Fernando Burlando, Carlos Ruckauf y Andrés Malamud fueron sus invitados y obtuvo una marca máxima de 3,1 puntos. Por su parte, la Televisión Pública puso en el aire desde las 20, Zona Mixta con Jonás Gutiérrez y Alejandra Martínez, junto a Gabriela Previtera, Germán Berghmans y la participación de Germán Ostertag y Priscila Crivocapich que cosechó un pico de 1,5.

Desde las 21, Telefe hizo la previa del partido entre Argentina y Jordania. La transmisión estuvo a cargo de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofi Martínez y todo el equipo periodístico para seguir este nuevo paso de la selección en el evento deportivo más importante del mundo. El segmento comenzó con un piso de 9,3 puntos y llegó a los 29,2. A las 21.45, en eltrece se proyectó el film El buen mentiroso con Helen Mirren e Ian McKellen con dos puntos.

A las 23 comenzó a rodar la pelota en el campo de juego con un piso de 30 puntos por Telefe. El equipo argentino estuvo conformado por Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi (c), Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La selección monopolizó la pelota y jugó casi por completo en campo rival. A los 18 minutos llegó el primer gol de la mano de Lo Celso que puso el marcador 1 a 0. El rating trepó a los 31,8. A los 30 minutos, Lautaro Martínez marcó el segundo gol de penal y amplió la ventaja de Argentina. Los números crecieron a 33,3, la marca máxima del encuentro.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 30,1 puntos, pasada la medianoche. Jordania descontó en la primera situación clara que generó en el partido. Ehsan Haddad envió un centro de primera desde la derecha y Mousa Tamari, que le ganó la posición a Leandro Paredes en el área, anticipó para definir y marcar el 2-1. El rating trepó a los 32 puntos. Lionel Messi volvió a dejar su sello con un gol de tiro libre. Así la Argentina amplió la ventaja a 3-1 y el rosarino llegó a los 19 goles en Copas del Mundo para estirar su récord como máximo goleador de la historia del torneo. Cerca de la una de la mañana, el encuentro se sostenía arriba de los 31 puntos.

El próximo desafío será el viernes 3 de julio, la selección argentina jugará contra Cabo Verde. Tras asegurarse el primer puesto del Grupo J, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al equipo africano en la ronda de dieciseisavos de final.