Los secretos de Gabriel Corrado para estar en forma: “Me cambió el cuerpo”

Gabriel Corrado visitó a Mario Pergolini en su programa Otro día perdido (eltrece) y decidió compartir los hábitos que incorporó para bajar de peso y sentirse sano y en forma a los 65 años. Dio detalles del plan alimenticio que armó, su rutina de entrenamiento y el ejercicio que describió como un “hallazgo”.

El actor contó que se despierta entre las 7.30 y las 8. “Desayuno dos vasos de agua tibia de 200 mililitros, salgo a caminar o a trotar, porque me aburre mucho ir al gimnasio”, reveló en la emisión del viernes 26 de junio del programa. Los auriculares son infaltables, pero no escucha noticias ni a asesores deportivos, solo música, preferentemente a Rod Stewart, uno de sus cantantes favoritos.

Gabriel Corrado visitó Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini (Foto: Instagram @gabriel.corrado)

Asimismo, contó que cuando sale a correr hace abdominales y dominadas, a las cuales definió como un “hallazgo”: “Aguantás y te levantas con tu propio peso del cuerpo. Antes hacía dos, ahora dieciséis, ocho y ocho. Lo recomiendo porque levantás el peso de tu cuerpo”.

Intenta realizar esta rutina casi todos los días. Cuando regresa a su casa, se baña y desayuna dos huevos, media palta, un pepinillo y una cuchara de aceite de oliva. “No como facturas a la mañana, ni pan. Dejé las harinas y el gluten, porque no me hacen bien. De verdad había dos kilos que no podía bajar y sentía que me hinchaba cuando comía harinas y eso me cambió el cuerpo”, explicó.

El actor reveló detalles de su alimentación y de su entrenamiento para mantenerse sano y en forma a los 65 años Hernan Zenteno - La Nacion

Corrado dijo que no almuerza porque calificó a su desayuno “como un brunch”. Recién a las 17 toma un té verde con algún fruto seco. Los dátiles suelen ser su elección más frecuente. En la cena, que trata de que sea a las 20 y es su última comida del día, incluye carne o pescado. “Antes por ahí me costaba dormir y tenía que tomar algo. Ahora dejé todo y antes de dormir solo tomo magnesio”, indicó.

“Hacés mucho para tener una vida agradable, para pasarla bien. ¿Alcohol, nunca nada?”, le preguntó Mario Pergolini. El actor le aseguró que no tiene inconvenientes en consumirlo cuando sale a comer con amigos, como así tampoco de comer una pizza si tiene ganas de hacerlo.