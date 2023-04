Lucas Benvenuto contó qué siente cuando ve a Jey Mammon y habló sobre la posibilidad de perdonar

escuchar

Lucas Benvenuto, que denunció al exconductor Jey Mammon por abuso sexual, admitió en LN+ que le costaba “un montón” ver al humorista y cantante en la televisión. “Cambiaba de canal cuando estaba en sus programas conocidos”, reconoció.

En esa línea, el joven de 30 años dijo que le produce “dolor” ver como “uno está luchando por dejar atrás los fantasmas mientras ellos están felices [en referencia tanto a Mammon como otros presuntos abusadores]. Aventuró sin embargo que “todo tiene consecuencias”.

Una vez más sobre los padecimientos que surgieron tras aquellas traumáticas experiencias, detalló: “Desarrollé trastornos del sueño y alimenticios. Son resacas que queda después de ellos. Esos son los fantasmas. Causa mucho dolor ver tanta frialdad”.

Lucas Benvenuto. Instagram @lucasbenvenutoo

Luego, enfatizó en la causa que inició contra Mammon en 2020: “Para la Justicia prescribió. Pero para mi no”. Y apuntó contra el Poder Judicial: “La primera vez fui abusado fue por estos hijos de puta. Y la segunda por la Justicia, que los dejó a todos libres. Ninguno de ellos cumplió condena”.

Benvenuto remarcó no sentirse “sorprendido” ya que “es la Argentina” y confesó estar “tan vulnerado” que hoy en día no quiere avanzar “más con nada”: “Me desgastaron. Me quedaron un montón de denuncias por hacer. Pero cada vez que hablo, mi dolor solo es una calculadora para la Justicia. Ojalá cambien”.

Finalmente, sobre la posibilidad de perdonar a quienes se aprovecharon de él, Benvenuto fue tajante: “Es muy difícil lo que me preguntas. Pero a veces, cuando es la única herramienta que te queda. Perdonar sana. No te puedo decir que perdoné del todo. Pero si decirte que me amigué con mi historia”.

Jey Mammon. ALFIERI MAURO

Y dejó una reflexión para los padres: “Yo no puedo educar a ningún adulto pero lo que puedo decir es que tenemos que tener intuición y una alarma. No hay que sobreproteger, no alertar antes de tiempo, pero sí poder informarlo, sin corromper su edad. Hay que hablar con nuestros hijos”.

LA NACION

Temas Jey Mammon