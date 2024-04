La Justicia falló en favor de Lucas Benvenuto tras la denuncia por calumnias de Jey Mammón: “No miento”

Escuchar

La Justicia falló en contra de Jey Mammon en la causa por calumnias e injurias que el conductor le inició a Lucas Benvenuto después de que éste lo denunciara por abuso sexual infantil. Tras conocerse la resolución de la Justicia, el joven patinador hizo un descargo en las redes sociales.

El falló ratificó un dictamen judicial previo, que le impide al expresentador de La peña de morfi seguir adelante en su demanda contra el joven. “Finalmente, se hizo pública la sentencia en la querella contra Lucas Benvenuto. La Justicia le otorgó la razón a Lucas. Justicia por los niños abusados”, destacó el abogado Javier Moral en una publicación en Instagram.

“Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor… haría lo mismo una y otra vez. Hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”, expresó el deportista en una publicación en la misma red social junto a una imagen del fallo.

Y agregó: “Muchos juzgan los años de silencio: ‘¿Por qué no habló antes?’ Ese fue, quizás, mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y, cuándo lo hice, no me creyeron. Los sobrevivientes hablamos cuándo podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad”, resaltó Benvenuto.

El patinador celebró que no se diera lugar al pedido del músico. “Esta vez, la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más -cuando los tiempos procesales le permiten expedirse-, me da la razón. El fallo está firme y es inapelable. Igual que el otro. Es un paso hacia adelante, pero yo -y muchos que están en situaciones similares- necesitamos la verdad completa, no a cuentagotas; necesitamos condenas firmes, de cumplimiento efectivo”, reclamó.

A continuación, el joven aseguró que “todavía” está a la espera de la resolución “del caso de Roberto Santi, que, escudado en cuestiones procesales, está esperando en su casa -después de haber sido liberado durante la pandemia- que la Corte disponga si su fallo está firme o no”.

Benvenuto, que también denunció a otros hombres por presuntos abusos que habría sufrido siendo menor de edad, reclamó: “Necesito mi verdad completa, necesito que las condenas queden firmes. Todos los sobrevivientes necesitamos que la sociedad, a través de sus instituciones, nos digan: ‘Sí, es verdad, tenés razón: quien te hizo daño va a cumplir con la pena que le corresponda’”.

El joven reafirmó sus acusaciones contra Mammon, celebrando nuevamente el fallo que lo absuelve de calumnias. “Esta vez, en un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a decir que NO MIENTO, que no cometí ninguno de los delitos de los que la persona que denuncié me acusa en un relato forzado y falaz”.

Finalmente, el joven dio las gracias a su abogado, Javier Mora, a quienes lo apoyaron y “a los jueces que intervinieron, por su sensatez y agilidad”, subrayó. “Gracias a todos los que me creyeron y me siguen creyendo”, concluyó.

Cabe recordar que Benvenuto denunció a Jey Mammón en 2020 por abuso sexual por hechos que habrían tenido lugar cuando él era menor de edad. La Justicia sobreseyó al humorista en 2021 porque el delito del que se lo acusaba ya había prescripto.

“La verdad triunfa. Tiempo al tiempo”, escribió Ángel de Brito en la sección de comentarios al posteo mostrando su apoyo al joven en su causa. En el mismo sentido se pronunciaron numerosos seguidores con afectuosos mensajes dirigidos al patinador. “Te creo, Lucas, siempre lo hice. Sos un gran ejemplo para muchos que pasaron por esta horrible experiencia”, manifestó una mujer.

A través del programa LAM (América TV), Jey Mammón salió a aclarar más tarde que no llegó a celebrarse un juicio por la denuncia que él había presentado. En un intercambio por Whatsapp con la periodista Fernanda Iglesias, el músico y actor apuntó que volverá a presentar una demanda contra el patinador.

“Dice que levantaron una noticia falsa porque no ganó ningún juicio, de hecho dice que el juicio nunca se hizo y él quiere que se haga, y dice que lo que rechazó Casación es otra cosa: el intento de volver a abrir el caso para acusar a Lucas por calumniarlo”, explicó la comunicadora.

Y precisó: “El juicio no se hacía, la Justicia no le daba lugar, entonces ellos van, piden que se reabra el caso, no les dan bolilla, van a Casación y también rechaza esto. Entonces ahora va a hacer una nueva querella porque esta no se activa, ni empieza el proceso. Van a empezar todo de nuevo para que haya un juicio”.

