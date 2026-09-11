Luces en el cielo y shows filtrados: todo sobre el gran anuncio que prepara Oasis para el 14 de septiembre

Liam y Noel Gallagher tardaron 15 años en volver a reunirse en el escenario y todo parecería indicar que, luego de haberse reencontrado con sus fanáticos, habrían decidido prolongar la experiencia todo lo posible. Tras el éxito de Oasis Live ’25 World Tour, que fue registrada en Oasis: Don’t Look Back in Anger, la película documental que se puede ver en cines; aparentemente, los hermanos estarían planeando una segunda parte. Un video que publicaron en sus redes sociales anticipó un anuncio importante para el 14 de septiembre y sus fanáticos especulan que se trataría de una nueva gira.

Durante la noche del jueves 10 de septiembre tuvo lugar un show de drones en las inmediaciones del Etihad Stadium de Mánchester. El cielo nocturno fue iluminado por tres formaciones: la primera decía “Oasis”, la segunda “14.09.26” y la tercera “4 PM BST”. De esta manera dejaron en claro que el próximo lunes a las 12 (hora argentina) harán un importante anuncio.

Oasis iluminó Manchester y sus fans especulan con un regreso a los escenarios (Foto: Instagram @oasis)

Desde la cuenta de Instagram de la banda británica, que acumula más de cinco millones de seguidores, publicaron un video, musicalizado con “The Shock of the Lightning”, y rápidamente se viralizó, superando las cinco millones y media de reproducciones. Si bien no precisaron de qué se trata el anuncio, la elección de imágenes hizo que sus fanáticos pensaran que podría significar nuevos shows en vivo para 2027.

Y si hay algo que en las redes sociales nunca falta, eso es la especulación. “El rock and roll viene a casa”, “Mi cuerpo está listo, mi billetera no”; “Está pasando” y “No estoy seguro si estoy asustado o emocionado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.

El lunes 14 de septiembre a las 12 (hora argentina) Oasis hará un anuncio (Foto: Instagram @oasis)

Según el medio británico The Sun, Oasis volvería a los escenarios el próximo año y además dieron a conocer el calendario de presentaciones de la banda que se filtró. “Noel y Liam están ansiosos por empezar”, indicó una fuente. Según trascendió, harían cinco shows, el 22, 23, 24, 26 y 29 de mayo en el Celtic Park de Glasgow; 12 en el Etihad Stadium de Manchester el 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 y 27 de junio y seis en el Knebworth House en Hertfordshire el 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

Asimismo, tendrían previsto salir del Reino Unido y presentarse el 3 y 4 de julio en el Stade de France de París, Francia; el 10 y 11 de julio en el Allianz Arena de Múnich, Alemania; el 24 y 25 de julio en el Estadio Olímpico de Roma, Italia; y el 6, 7, 8, 11 y 14 de agosto en el Castillo de Slane del Condado de Meath, Irlanda. Asimismo, la gira se extendería al Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, Países Bajos, y al Estadio Olímpico de Lluís Companys, de Barcelona, España, aunque las fechas aún no fueron confirmadas.

Según trascendió, Liam y Noel Gallagher regresarían a los escenarios en 2027 Sammy Kogan - The Canadian Press

Los Estados Unidos también serían parte del itinerario. En el supuesto calendario se incluyeron el Estadio Allegiant, Las Vegas, y el Estadio Gillette de Boston. En este sentido, remarcaron que la agenda difundida podría tener modificaciones y podría llegar a confirmarse el próximo lunes.

Por otro lado, durante el último tiempo se especuló en la posibilidad de que la banda se presente en festivales; sin embargo, la fuente consultada por el mencionado medio dijo que no son su prioridad: “Llevan dos años recibiendo muchísimas ofertas, pero mientras el impulso sea enorme, sería una locura que participaran en festivales. Sus propios conciertos, con sus propios fans, son donde realmente brillan. Están deseando volver a los escenarios”.

¿Podría la Argentina sumarse a la lista? Si bien parecería difícil, los fans no pierden las esperanzas. De hecho, imágenes de sus shows en Buenos Aires en noviembre de 2025 fueron incluidas en su nueva película documental.