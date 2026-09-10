La escena argentina del documental de Oasis, con la hinchada de San Lorenzo como protagonista

Entre los momentos más llamativos de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental que se estrenó este jueves en los cines del país, aparece una escena inesperada: la presencia de la barra y la hinchada de San Lorenzo.

La película, que sigue la gira de reunión Oasis Live ’25, repasa el impacto global de la banda y el vínculo con sus fanáticos en distintos países. En ese recorrido, la Argentina ocupa un lugar singular: una escena en la que su universo musical se fusiona con el folclore popular del fútbol local.

Argentina en el docu de Oasis

Aunque los hermanos Gallagher brindaron dos recitales en el estadio Monumental, el documental reservó un espacio especial para la hinchada de San Lorenzo y el Nuevo Gasómetro, que aparecen retratados más allá de las imágenes registradas durante los shows de Oasis en la cancha de River.

Un clip difundido en redes sociales muestra este momento que empieza con el testimonio de un fanático de Oasis. “Los hermanos unidos de vuelta”, dice emocionado sobre el reencuentro de Liam y Noel Gallagher después de años de distanciamiento. “Estoy emocionado. Es increíble”, agrega.

Oasis: Don't Look Back In Anger

Luego, en la pantalla, aparecen integrantes de la hinchada de San Lorenzo con bombos y banderas, mientras de fondo resuena uno de los cánticos más populares de la cancha del Cuervo.

Aunque no se llega a apreciar en el clip, la canción utiliza la melodía de Wonderwall, el clásico publicado por Oasis en 1995, pero adaptada con una letra dedicada al club de Boedo.

Oasis y San Lorenzo

La presencia de esas imágenes tiene una historia detrás. Antes de que la banda llegara al país para sus presentaciones en el estadio Monumental, la producción del documental decidió registrar especialmente la versión creada por los hinchas de San Lorenzo.

De hecho, San Lorenzo en su momento realizó una convocatoria en el estadio Pedro Bidegain, en la previa de un partido ante Sarmiento de Junín.

Según habían difundido las cuentas de Instagram @recibimientoscasla y @escueladetablones, vinculadas a la Gloriosa Buteler -tal como se le llama a la hinchada-, la producción encabezada por Steven Knight asistió al estadio para grabar una interpretación masiva del tema.

La reversión que creó la hinchada de San Lorenzo del tema Wonderwall

“¡Si vos sos Cuervo, tenés que estar!”, señalaba el mensaje difundido entre los simpatizantes. La convocatoria agregaba: “Este sábado en el Pedro Bidegain, Oasis y la hinchada de San Lorenzo van a dar que hablar. Sé parte de esta historia”.

“Te sigo siempre voy a todos lados, te aliento más allá del resultado… Cuervo te vinimo’ a ver, San Lorenzo no podés perder… Y dale, y dale, dale San Lorenzo, dale Matador, quiero ser campeón", destaca la canción, que lleva el ritmo de la mítica canción de Oasis.

Oasis se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental

La historia despertó interés dentro del entorno de Oasis por un motivo especial. Tanto Liam como Noel Gallagher son reconocidos aficionados al fútbol e hinchas del Manchester City.

Esa identificación con la cultura futbolera contribuyó a que la producción pusiera la atención sobre una canción nacida en una tribuna argentina que tomó como base una de las canciones más célebres del grupo.