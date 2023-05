Luis Miguel en Argentina: el cantante agotó nueve funciones y agregó una nueva fecha en el Movistar Arena

escuchar

Es desde hace décadas una de las voces latinas más valoradas y en este 2023 demostró que sigue siendo uno de los artistas más convocantes. Luis Miguel agregó una nueva función en Buenos Aires, en el marco de la gira internacional que lo traerá nuevamente al país.

El Sol de México vendió más de 100 mil entradas en 10 horas y agotó nueve funciones en el Movistar Arena, batiendo un récord que seguramente quedará en la historia . La nueva función será para el miércoles 16 de agosto y las entradas saldrán a la venta el jueves 11 de mayo al mediodía en www.movistararena.com.ar.

Esta será la décima fecha del tour en Buenos Aires, que ya tenía confirmados shows en el mismo espacio los días 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17 y 18 de agosto. Argentina no fue el único caso de alta demanda: la gira, que comenzará justamente en Buenos Aires, tiene agendados, hasta finales de diciembre, más de cincuenta conciertos en ciudades de Chile, México y los Estados Unidos. Cerca del sesenta por ciento de esas localidades ya están agotadas. Hubo más de 400 mil tickets vendidos en menos de un día, 19 conciertos agotados en Estados Unidos, los nueve de la Argentina y seis de Chile. De hecho, faltando horas para salir a la venta, más de un millón de personas esperaban en la fila virtual para poder adquirir sus entradas.

Hay dos productoras detrás de este proyecto, Fénix Entertainment y CMN, que le ofrecen una propuesta de conciertos que termina siendo ampliada con un recorrido minucioso, que no tiene tanto que ver con kilometraje a través de los más diversos países, sino con una amplia variedad de ciudades. “Hicimos una alianza estratégica con Cardenas Marketing Network (CMN), que es un promotor muy importante en Estados Unidos –explican desde la productora local Fenix-. Incluye las ciudades claves e importantes que no pueden faltar en un tour por Estados Unidos. Aún faltan algunas por hacer, pero no nos ha dado el tiempo de cuadrarlas para este tramo. Esperamos que sea para el próximo”.

De esta manera, el intérprete de “No sé tú” volverá a presentarse en la Argentina luego de que lo trajera al país su última gira, México por Siempre, realizada en 2019, en la que se presentó en el Campo Argentino de Polo. Ese tour, que también lo llevó a los Estados Unidos, España, México y varios países de América Latina, fue considerado por la revista Billboard como la Gira del Año.

De todos modos, a pesar de su ausencia -en gran parte justificada por la pandemia de covid que puso en pausa al mundo durante dos años- el astro de la canción romántica nunca dejó de estar presente. Su biopic en Netflix fue un verdadero furor, que no solo buceó en los momentos más brillantes y oscuros de su carrera y su vida personal sino que también puso en primer plano los grandes éxitos que lo consagraron como uno de los artistas latinos más populares de las últimas décadas.

Si bien alguna vez aclaró vía Twitter que Luis Miguel, la serie se trataba de una ficción y que no todo era tomado de la realidad sino “basado en hechos reales”, el cantante estuvo muy ligado al proyecto. La serie, producida por Gato Grande Productions junto con Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., tuvo el completo aval del cantante. Sus tres temporadas se estrenaron entre 2018 y 2021 en Netflix; estuvo dirigida por Humberto Hinojosa y guionada por Daniel Krauze, con Diego Boneta como protagonista. Además, las noticias que se filtraron durante este tiempo sobre su hermética vida privada lo mantuvieron, también, cerca de sus fanáticos.

