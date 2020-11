"No sé de qué manera el gobierno dirá que esto no es un ajuste para los jubilados", dijo Luis Novaresio Fuente: Archivo

11 de noviembre de 2020 • 18:02

Luis Novaresio criticó al presidente Alberto Fernández por "no cumplir sus promesas de campaña" y dijo que "el gobierno argentino decidió someter a los jubilados y pensionados a un recorte de sus haberes".

En un duro editorial durante la apertura de Animales sueltos (América), Novaresio afirmó que "hay errores del gobierno que son inexplicables y no tienen demasiada vuelta", y apuntó contra la "nueva fórmula de reajuste basada en la recaudación fiscal y de cómo los salarios van a aumentando".

"Lo que es seguro, es que si sos jubilado no vas a seguir a la inflación. Otra vez los jubilados van a perder dinero por un gobierno nacional y popular. ¿Te acordás la cantidad de veces que Alberto Fernández dijo que iba a aumentar el 20% a los jubilados? ¿Te acordás las toneladas de piedras que se tiraron contra el Congreso de la Nación porque la fórmula de Mauricio Macri les quitaba dinero a los jubilados? Bueno, este año congelaron la fórmula y el año que viene no se ajustarán por inflación. Un jubilado de la mínima cobra $18 mil", dijo el conductor, muy indignado.

"Voy a usar un término kirchnerista. Si esto no se llama ajuste de derecha, un ajuste vende patria, propuesto por el FMI, no sé lo qué es. Y eso es un gol en contra del gobierno hecho con alevosía. No sé de qué manera el gobierno dirá que esto no es un ajuste para los jubilados. ¿No sería hora de sincerar? Porque no hay peor cosa que alegar la propia torpeza", remarcó.

"Acusaban, y con razón, al gobierno de Macri, y hoy el gobierno de Alberto Fernández hace lo mismo. Sería muy interesante que el Presidente diga que no puede cumplir lo que prometió en campaña, por algún motivo: porque no pudo, porque no supo o porque no quiso, ya que tanto cita a Raúl Alfonsín", finalizó.