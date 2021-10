Luis Novaresio cruzó a Aníbal Fernández y el ministro salió a responderle

El periodista Luis Novaresio criticó duramente la reacción del oficialismo respecto a la violencia que se vive en su ciudad natal, Rosario. En medio del programa, el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se calzó los guantes y salió -vía Twitter- a responderle: “Dejate de joder. No tenés la menor idea de la tarea y bardeás a quienes pondrán en juego el cuero por vos”. Sin quedarse callado, el periodista retrucó: “Mientras usted, ministro, tuitea, en Rosario asesinan a 2 personas cada tres días en lo que va del 2021. No soy el que jode y bardea”.

Al leer el mensaje de Fernández, Novaresio todavía estaba al aire por A24, y allí ironizó al decir que “la política que ejerce Aníbal Fernández suele ser en defensa personal y que el concepto de servidor público, en donde un funcionario sirve a los otros, es difícil de entender”. Entonces, aclaró: “No estoy pidiendo que me proteja en lo más mínimo”. Y añadió: “Le sugeriría que, aparte de tuitear, mande a las 500 personas (a modo de refuerzo) para tratar de evitar que sigan matando gente. Es más importante eso a que yo joda o que usted se sienta ofendido”.

En relación a esto, sentenció: “Mientras el ministro tiene tiempo de bardearme a mí o creer que está haciendo política contestándome se siguen matando personas en la ciudad de Rosario”. De esta manera, Novaresio puntualizó que la capital santafesina es gobernada, “a nivel nacional, en materia de competencia de narcotráfico, por Aníbal Fernández, su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y su presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

El conflicto se desencadenó después del editorial en el que el conductor de Debo Decir analizó la situación que se vive en la capital de Santa Fe. Allí, si bien advirtió que, para él, “poner policías no es la solución definitiva, porque es irrealizable y no soluciona la cuestión de base”, dijo: “Me gustaría que sepamos si efectivamente fueron o no los 575 efectivos de la Gendarmería a Rosario porque es una vergüenza lo que está pasando en mi ciudad, desde hace años”. Y añadió: “Si no se mandaron, les importa una mierda lo que pasa en Rosario, y es indignante lo que pasa”.

Más adelante en el programa, Novaresio contó que el ministerio de Seguridad comunicó que tardará 15 días en mandar a los efectivos. “El cálculo me da dos personas fallecidas cada tres días...”, comenzó analizando, y un colega lo interrumpió: “Asesinadas”. “Sí, asesinadas. Muy bien. Entre lo que tarde el gobierno de Aníbal Fernández en mandarlos van a matar a 5 o 6 personas más”, sentenció enojado.

Mientras usted, ministro, tuitea, en Rosario asesinan a 2 personas cada tres Dias en lo@q va del 2021. No soy el que Jode y bardea https://t.co/8LcAXBjzww — luis novaresio (@luisnovaresio) October 1, 2021

En ese sentido, Novaresio cuestionó a diversos funcionarios, pero principalmente a la exministra de Seguridad Sabina Frederic y al gobernador Omar Perotti. En el caso del mandatario provincial, criticó el hecho de que no haya anunciado ninguna medida extraordinaria y actúe “más como periodista que como persona que debe custodiar la ciudad”; mientras que, al referirse a la funcionaria saliente, señaló el “destrato” que ejerció ante esa problemática. “No hay ningún derecho para que se esté jugando con la vida y la angustia de los rosarinos”, reforzó.

“Acaban de matar en una plaza a una persona. Entonces, de verdad, déjense de joder con este tema. Ya sé que la Gendarmería no va a parar el narcotráfico y que ustedes estaban en el gobierno y se hicieron los sotas. Los gobiernos nacionales deben intervenir en las cuestiones federales, pero no miraron lo que pasaba”, dijo.

En su descargo, Novaresio sostuvo que en Rosario hay cuestiones como la fragmentación social y la pobreza que facilitaron este escenario. “Es una ciudad con la composición social perfecta para el narcomenudeo”, evaluó. Y siguió enumerando los factores que incidieron: “Tiene un puerto maravilloso para que entre y salga, sin control, lo que se les ocurra; y la llegada de la ruta 9 y la ruta 34, que son la cocaína y la marihuana, para que sean cocinadas y para que esa pobreza sea abusada por pibes que saben que van a laburar como soldaditos y que ganan mucha plata, aunque se mueran”.