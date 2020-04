"Fue un exceso en la comodidad de tener todo el poder de pasar por encima a los gobernadores que nunca le concedieron eso", afirmó Novaresio Fuente: Archivo

Luis Novaresio se refirió esta mañana a la confusión que se generó sobre las salidas diarias de una hora después de la conferencia que brindó Alberto Fernández el sábado a la noche y dijo que "fue otra vez un error de comunicación del presidente, como lo fue lo de salir a correr, ¿te acordás cuando después tuvo que salir a explicar que no?".

"Fue un exceso en la comodidad de tener todo el poder de pasar por encima a los gobernadores que nunca le concedieron eso", sostuvo el conductor de Novaresio 910 durante el pase con el programa de Fabián Doman en radio La Red.

"Para la concepción de Alberto Fernández , basada en su enorme experiencia como docente, es mejor la improvisación que la lectura concreta de un mensaje. En la Argentina es más canchero el que improvisa que el que lee. Y yo sostengo que es una torpeza enorme porque el que lee generalmente piensa, o por lo menos hizo pensar a alguien antes. El que improvisa está siempre al borde de meter la pata", sostuvo.

"Creo que el Presidente con ese tono que tiene quiso dar una suerte de válvula de escape, no consultó a los gobernadores o se los consultó mal, y salió con este tema que provocó que ayer la gente saliera a caminar. El sábado y el domingo había gente caminando en cantidad. Por eso digo que hay dos problemas de comunicación. Uno, el Presidente debería decirle a Vilma Ibarra , 'escribime las diez cosas que yo tengo que anunciar porque estamos en una crisis'. En una crisis vos no podés agregar ni un adjetivo más ni un adjetivo menos. 'Decime lo que tengo que decir'. Tendría que haberle dicho: 'No se puede salir a la calle porque seguimos igual, salvo que el intendente o el gobernador lo diga'. Y quedaba zanjado. Lo hizo exactamente al contrario. Porque creo que se quiso ganar esta historia de abrir la válvula de escape", consideró el conductor.

"La lectura negativa de algunos gobernadores es que fue un medida demagógica", agregó Doman.

"Obvio, es lo que estoy diciendo de la manera más elegante que encuentro", finalizó Novaresio.