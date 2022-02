Malena Guinzburg habló del bullying que sufrió por su peso: “La pasé muy mal”

Malena Guinzburg es una de las participantes más divertidas de MasterChef Celebrity (Telefe), pero, en la última emisión del programa, se abrió con seriedad para contar acerca del bullying que sufrió durante su infancia. La comediante dijo que, en la escuela, sus compañeros se burlaban de su peso y también se sintió discriminada por la sociedad, por ejemplo, a la hora de comprar indumentaria nueva.

En el ciclo liderado por Santiago del Moro, la humorista se enfrentó a una “caja misteriosa” a partir de la cual tuvo que cocinar una vizcacha al escabeche, lo que disparó duro su relato. “Me tocó vizcacha, así me llamaban de chica”, le confesó Malena al conductor. “Fue como una ley de atracción, me lo voy a tomar como la revancha de la vizcacha, así va a ser hoy”, agregó.

Malena Guinzburg habló sobre el bullying que sufrió en su infancia

Entonces, Del Moro decidió profundizar en la historia de vida de la hija de Jorge Guinzburg. “Recién cuando arrancábamos me dijiste que te decían vizcacha y vos te lo tomás muy a joda pero, ¿te hicieron mucho mal con el bullying en la escuela? ¿La pasaste mal en algún momento?”, indagó el periodista. “Sí, hablando posta, la pasé muy mal, pero más que todo por el peso, por la gordura, la pasaba mal con los compañeros, yendo a comprar ropa, con todo”, relató Malena.

“¿Y hubo algún compañero que te cagó la vida?”, le preguntó Del Moro. “Sí, pero murió”, contestó la comediante que dejó sin palabras al presentador. “¡Y yo no lo maté, eh!”, bromeó, con su clásico estilo desopilante. “Lo nombraba en un monólogo, fue horrible lo que pasó; yo contaba una historia de cuando di mi primer beso, que él me cargó mucho, y siempre lo nombraba mientras contaba las situaciones horribles con humor”, detalló.

“Un día me viene a ver alguien y me dice: ‘Yo lo conocía, ¿sabés que murió, no?’, y no lo hice más a ese monólogo, obviamente”, comentó Guinzburg. “Ojo con Malena, te metés con Malena y se empieza a cumplir la profecía, ella de a poco se los va cargando”, lanzó con tono humorístico el conductor de MasterChef Celebrity. “Me gusta que algunos me vean como una perdedora, porque si te va mal, es lo que todos esperaban, y si te va bien, es la revancha a la vizcacha”, remató. Luego de la buena devolución por parte del jurado, Malena volvió a remarcar: “¡Mirá de quién te reíste! En serio, no hagan bullying”.

Malena Guinzburg reemplaza a Mica Viciconte en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@mguinzburg)

Las dietas de su adolescencia

Este miércoles, justo el día después de haber hecho tales declaraciones en el programa de TV, la comediante compartió en su perfil de Instagram una promoción del nuevo episodio que estrenó en el podcast que conduce con Connie Ballarini, Correo no deseado. Allí, justamente, hablaba de las dietas que había hecho durante su adolescencia para no engordar.

“¿Conocen a alguien que arranque una dieta con un sándwich, tres caramelos y un jugo de naranja? En este capítulo de Correo no deseado, la van a conocer. Para este episodio, Male nos trae las anotaciones de su diario íntimo en las que registraba detallada y honestamente el paso a paso de todas las dietas que intento seguir durante su adolescencia”, dice el posteo que publicó en conjunto con su colega.

A su vez, la publicación describió, con el tono humorístico que caracteriza a ambas comediantes: “Mensajes en clave, su estadía pupila en una clínica con tráfico de pis incluido y todos los registros de dietas que incluyen algunos permitidos un poco particulares”.