Marc Anthony vuelve a la Argentina: fecha, lugar y dónde conseguir las entradas para su esperado show

El público argentino ya cuenta los días para el regreso de uno de los máximos exponentes de la música latina. Tras su exitoso paso por el Estadio Vélez Sarsfield durante el Viviendo Tour, Marc Anthony confirmó su retorno al país para brindar un show único el próximo 28 de octubre en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Tras su exitoso paso por el Estadio Vélez Sarsfield durante el Viviendo Tour, Marc Anthony confirmó su retorno al país (Instagram @marcanthony)

El evento, producido por Fenix Entertainment, promete repasar los grandes éxitos que marcaron la carrera del artista neoyorquino de raíces puertorriqueñas, además de presentar en vivo sus producciones más recientes.

¿Cómo y cuándo comprar las entradas?

La venta de tickets se realizará de manera exclusiva a través del sitio web oficial del estadio (movistararena.com.ar).

Preventa exclusiva: Inicia el lunes 3 de agosto a las 16:00 horas , destinada únicamente para clientes del Banco Nación (tarjetas de crédito Visa), quienes podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

Inicia el , destinada únicamente para clientes del Banco Nación (tarjetas de crédito Visa), quienes podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. Venta general: Se habilitará una vez agotado el cupo de la preventa o bien a partir del martes 4 de agosto a las 16:00 horas , aceptando todos los medios de pago habilitados.

Se habilitará una vez agotado el cupo de la preventa o bien a partir del , aceptando todos los medios de pago habilitados. Precios: Las entradas parten desde los $90.000 (más el costo por servicio de la plataforma).

Para evitar demoras en la fila virtual se recomienda a los interesados registrarse con anticipación en el sitio de venta y tener listos los medios de pago al momento de la apertura del sistema.

El evento, producido por Fenix Entertainment, promete repasar los grandes éxitos que marcaron la carrera del artista neoyorquino de raíces puertorriqueñas, además de presentar en vivo sus producciones más recientes Gerardo Viercovich - LA NACION

Marc Anthony, uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos

El camino de Marco Antonio Muñiz —su nombre real, bautizado en honor al famoso cantante mexicano— comenzó lejos de los grandes escenarios caribeños. Nacido en Nueva York en el seno de una familia puertorriqueña, creció en el icónico barrio de East Harlem (Spanish Harlem), por lo que absorbió tanto los ritmos latinos que sonaban en su hogar como el R&B, el freestyle y el hip-hop de la metrópoli norteamericana.

En sus inicios, durante la década del 80, Marc no cantaba salsa: hacía coros en clubes nocturnos y componía temas de música electrónica en inglés. Sin embargo, a comienzos de los 90, una versión en clave de salsa del tema Hasta que te conocí (original de Juan Gabriel) cambió su destino para siempre.

Ese éxito lo llevó a publicar en 1993 su álbum debut de salsa, Otra nota, producido junto a Sergio George. A partir de ese momento, su potente registro vocal y su estilo visceral para interpretar la música tropical rompieron esquemas en una industria que buscaba una renovación generacional.

El camino de Marco Antonio Muñiz —su nombre real, bautizado en honor al famoso cantante mexicano— comenzó lejos de los grandes escenarios caribeños Gerardo Viercovich - LA NACION

Con más de tres décadas de carrera, discos consagratorios como Todo a su tiempo (1995), Contra la corriente (1997) y el multipremiado 3.0 (2013) —impulsado por el himno global Vivir mi vida—, Marc Anthony se consolidó como el artista de salsa más vendido de todos los tiempos.

Además de su éxito en la salsa, logró el cruce al mercado anglosajón a finales de los 90 con éxitos pop como “I Need to Know”, incursionó en la actuación en cine y Broadway, y fue galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy.