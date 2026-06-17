La inesperada crítica de Jennifer Lopez a Marc Anthony: “Lo hice todo yo solita”

Jennifer Lopez compartió una reflexión sobre la crianza de sus hijos mellizos, Emme y Max, que no pasó inadvertida. Durante una reciente entrevista en el podcast SmartLess, la cantante y actriz celebró los logros académicos de los jóvenes, próximos a comenzar una nueva etapa universitaria, y deslizó un comentario que muchos interpretaron como una crítica a su exmarido, Marc Anthony.

Marc Anthony junto a Jennifer Lopez en tiempos en los que todo era amor

La artista, de 56 años, participó del programa conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, donde habló sobre el momento personal que atraviesa y sobre la satisfacción que le produce ver a sus hijos alcanzar importantes metas. “Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz”, expresó.

Durante la conversación, Lopez destacó que tanto Emme como Max fueron aceptados en todas las universidades a las que aplicaron y que ambos recibieron becas para continuar sus estudios. “Mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir. Ambos obtuvieron becas y están yendo a donde querían”, señaló con orgullo.

Max y Emme, los hijos de Jennifer López y Marc Anthony

Fue entonces cuando realizó una observación que rápidamente llamó la atención de los medios estadounidenses. “Pensé: ‘Lo hiciste todo vos solita’. ¡Genial! Tuviste muy poca ayuda, ¿sabés?”, comentó.

Aunque la actriz no mencionó directamente a Marc Anthony ni hizo referencias explícitas a su rol como padre, sus palabras fueron interpretadas por varios medios estadounidenses como una crítica velada al cantante puertorriqueño, con quien estuvo casada durante una década y comparte la crianza de los mellizos.

Las declaraciones de Lopez llegaron pocas semanas después de que la ausencia de Anthony en distintos eventos familiares generara especulaciones entre sus seguidores. Según informaron medios norteamericanos, el intérprete de “Vivir Mi Vida” no habría asistido a la ceremonia de graduación de Emme, realizada en Los Ángeles.

La actriz y cantante junto a sus hijos en 2024

En ese acto estuvo presente Lopez junto a Samuel, uno de los hijos de Ben Affleck. Durante la ceremonia también trascendió que Emme comenzó a utilizar el nombre Oskar Muñiz.

Anthony tampoco habría participado en la graduación de Max, celebrada días después, lo que alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento respecto de algunas actividades familiares.

La historia entre Lopez y Anthony se remonta a comienzos de la década de 2000. La pareja contrajo matrimonio en 2004, en una ceremonia privada realizada pocos meses después de que la cantante pusiera fin a su compromiso con Ben Affleck. Cuatro años más tarde nacieron sus hijos mellizos, una etapa que la artista suele recordar como una de las más significativas de su vida personal.

Max y Emme tras el estreno de Kiss of the Spider Woman Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2011 y el divorcio quedó formalizado en 2014. Desde entonces, ambos mantuvieron perfiles relativamente discretos respecto de los detalles de su separación y de la organización familiar posterior.

No obstante, en marzo de este año Lopez volvió a referirse a ese período durante una presentación en Las Vegas. Allí describió la ruptura como una experiencia particularmente difícil y recordó los desafíos que enfrentó al asumir gran parte de la crianza de sus hijos cuando todavía eran pequeños. “En realidad fue una época muy difícil”, aseguró.

La actriz reveló además que atravesó momentos de profunda incertidumbre mientras intentaba equilibrar su carrera profesional con la responsabilidad de criar a dos niños de apenas tres años. “Estuve a punto de rendirme”, confesó.

Según relató, una conversación con la escritora y conferencista Louise Hay resultó decisiva para recuperar la confianza en sí misma. La autora le propuso una comparación entre la disciplina necesaria para aprender una coreografía y los desafíos de la vida cotidiana.

Jennifer Lopez disfrutó de un día especial de madre e hija con Emme en Beverly Hills: almorzaron en el hotel The Maybourne Beverly Hills y luego se dirigieron a un salón de belleza cercano Backgrid/The Grosby Group

“Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocás en los pasos, ¿qué hacés?”, recordó que le preguntó Hay. “Simplemente, sigo practicando hasta que me salen bien”, respondió ella. Entonces recibió una frase que aún conserva como una guía personal: “Siempre hay que seguir bailando”.

Actualmente, Lopez atraviesa una nueva etapa personal tras el final de su matrimonio con Ben Affleck, con quien se había reconciliado dos décadas después de su primer compromiso. La pareja se casó en 2022 y formalizó su separación este año.

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira en 2025 Storm Media Group/The Grosby Group - Storm Media Group/The Grosby Gro

Anthony, por su parte, contrajo matrimonio en 2023 con la modelo paraguaya Nadia Ferreira. La pareja continúa desarrollando su vida familiar lejos de los focos mediáticos y recientemente trascendió que esperan un nuevo hijo, que ampliará aún más la numerosa familia del cantante.