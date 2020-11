Marcela Tinayre hizo una insólita confesión sobre la muerte del actor Sean Connery que sorprendió a sus compañeras del programa Las rubias Fuente: Archivo

6 de noviembre de 2020 • 14:23

La muerte del actor escocés Sean Connery a los 90 años de edad conmocionó a los fanáticos de las películas de acción de los años setenta, y muy especialmente a los seguidores del agente secreto Bond, James Bond.

Después de que la noticia circulara por todos los medios del mundo, este jueves Marcela Tinayre hizo una insólita confesión sobre la desaparición física del actor, que dejó a sus compañeras del programa Las rubias (Net TV), Adriana Constantini y Marcela Gotilib, con la boca abierta.

Es que cuando la hija de Mirtha Legrand se enteró de la muerte de Connery, se lo confundió con otro actor, mucho más joven que el escocés, como reveló al principio del programa.

"Cuando me avisan que falleció Sean Connery y me dicen que tiene 90 años, yo me pasé todo el fin de semana diciendo, no puede ser que este hombre tenga 90 años", comentó Marcela Tinayre Fuente: Archivo

"Cuando me avisan que falleció Sean Connery y me dicen que tenía 90 años, yo me pasé todo el fin de semana diciendo, 'no puede ser que este hombre tenga 90 años'. Lo hablé con ustedes. 'Sí, Marcela', me decían, 'acordate cuando hizo James Bond'", introdujo la conductora.

"¿Saben una cosa? ¡Me confundí con George Clooney!", dijo la mamá de Juana Viale, entre las risas de sus compañeras, y agregó: "Hoy me di cuenta que me había confundido de personaje".

"¡Ah, no! Te confundiste porque cuando hablamos del festival de cine, también estaba Clooney con su mujer", acotó Gotilib. "Recién hoy me di cuenta de que me había confundido", finalizó Tinayre.